Oroscopo di oggi 31 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 31 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei aperto ad esplorare una serie di diverse possibilità, anche se non puoi percorrere tutti i percorsi. Sii realistico su ciò che sei in grado di affrontare. Una Vergine sensibile può aiutarti a valutare le tue opzioni e fare le scelte giuste.

Amore / Amicizia: con una luna disordinata / l'allineamento di Venere / Nettuno che influisce sulla comunicazione, sentirai solo ciò che è allineato con la tua versione della realtà. In altre parole, non puoi gestire la verità. Non distorcere le parole di qualcuno in base al tuo significato. Allo stesso modo, se qualcuno ti dice qualcosa che sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Non sei facilmente ingannato. Sebbene quando si annulla la realtà, si tende ad andare all in.

Carriera / Finanza: i piani che hai per la tua casa o famiglia richiedono che tu faccia grandi mosse per finanziarli. Mercurio strategico nella tua zona di casa contro Giove entusiasta suggerisce che potresti impegnarti in più responsabilità professionali di quante tu possa gestire. È fantastico che tu sia ambizioso e disposto a lavorare per ottenere ciò di cui hai bisogno, ma ci sono solo tante ore al giorno. Dai la priorità ai tuoi piani e portali passo dopo passo invece di gravarti di una grande impresa.

Crescita personale / spiritualità: man mano che Mercurio si allinea con il mistico Nettuno, avrai una visione profonda delle questioni domestiche e familiari. Tuttavia, potrebbero esserci dettagli importanti che stai sorvolando. Uno sguardo ai fatti può verificare se sei sulla strada giusta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le emozioni potenti non sono necessariamente un indicatore del fatto che ciò che senti è reale. È fondamentale discernere la differenza tra intuizione e pio desiderio, in particolare quando si tratta di un Pesci. Potrebbe esserci qualcosa di vitale che ti manca.

Amore / Amicizia: quando pensi al futuro, immagini una bella storia d'amore tra te e il tuo partner (attuale o futuro). Con il mercurio mentale che si allinea con il fantasioso Nettuno, sei ispirato a vivere il sogno romantico. Non c'è niente di sbagliato nell'avere qualcosa a cui mirare, a condizione che tu bilancia la fantasia con ciò che è possibile, data la tua vita e le circostanze. L'immaginazione usata correttamente può essere un potente strumento per manifestare ciò che desideri.

Carriera / Finanza: meno è di più quando si tratta di informazioni. Con un allineamento di Mercurio / Giove che influisce sul pensiero e sulla comunicazione, più persone con cui parli e più dati acquisisci, più diventi confuso sulle tue opzioni. Agisci su ciò che già sai e vedi come funziona per te prima di aggiungere ulteriori informazioni al processo. L'input di un insegnante o di un mentore potrebbe sembrare utile ma alla fine potrebbe complicare eccessivamente ciò che stai facendo. In tutte le aree, cerca di renderlo semplice.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non esternalizzare la tua felicità per il futuro. Non puoi permetterti di trascurare il qui e ora. È ciò che fai nel presente che determinerà cosa succederà in seguito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: mentre la luna si trasforma in sobrio Capricorno, bramerai una profonda connessione emotiva che ti fonda e ti aiuta a navigare in acque emotive instabili. Un Sagittario volubile non è la persona a cui rivolgersi. Sono più propensi a sollevare le cose.

Amore / Amicizia: con l'ottimista Sagittario che si allinea ai nodi, potresti riporre troppa fiducia nel tuo partner o in un compagno intimo. Non è la cosa peggiore al mondo; tuttavia, sarebbe meglio se affermassi i tuoi interessi e avessi più fiducia in te stesso. Inadempiere ai capricci degli altri è un'abitudine terribile, ed è un brutto precedente da stabilire. Non sarai sempre interessato ad andare d'accordo con il loro programma.

Carriera / Finanza: quando si tratta di collaborare, il tuo team è forte quanto il suo anello più debole. Il dinamico Leo Sun che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo tubo di lavoro di squadra lo rende un momento eccellente per identificare i problemi con un progetto di gruppo e trovare un modo per risolverli. Una comunicazione aperta e onesta sarà fondamentale per il tuo successo. Prepara i tuoi lombi e dì cosa bisogna dire. Allo stesso modo, dovresti essere pronto ad accettare le critiche degli altri e imparare da esso.

Crescita personale / spiritualità: dai uno sguardo più profondo a qualsiasi disagio che provi esprimendo i tuoi desideri. Una mancanza di autostima può impedirti di chiedere quello che vuoi. È tempo di sradicare l'indegnità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che passa al Capricorno terra-terra, desidererai ardentemente la compagnia di una persona sensibile su cui poter contare. Lo sforzo necessario per comprendere un Gemelli potrebbe essere troppo lavoro. Perché non scegliere un Leo dalla testa livellata invece?

Amore / amicizia: nelle relazioni, come nella vita, c'è il destino e il libero arbitrio, il più forte dei due trionfi. L'allineamento odierno della luna / dei nodi ti invita a esaminare come ti metti in linea con ciò che sembra inevitabile piuttosto che perseguire coraggiosamente ciò che desideri. Non dimenticare mai che hai il potere di cambiare la narrazione. Se non ti piace quello che sta succedendo nella tua vita, fai uno sforzo per cambiarlo.

Carriera / Finanza: saprai che l'ansia da status si è manifestata quando sei ossessionato da come ti alzi. Con l'orgoglioso Leo Sun nella tua seconda casa materialista che attira Chitone nella tua zona di reputazione, puoi cambiare la narrazione onorando chi sei e cosa hai piuttosto che competere per raggiungere un obiettivo irraggiungibile. Ci sarà sempre qualcuno con un conto bancario più grande e giocattoli più costosi. Abbraccia l'idea che il tuo vero valore non può mai essere misurato da denaro o beni.

Crescita personale / spiritualità: tornare su una routine di fitness provata e vera va bene se ti dà i risultati desiderati. In caso contrario, potrebbe essere il momento di cambiare le cose e adottare un nuovo piano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se sei ad un appuntamento, esci con gli amici o sei impegnato in un'attività solista preferita, sei determinato a divertirti. Non stai per lasciare che la realtà arrivi schiacciando e rovinando le cose per te. Anche se dovresti stare attento ai Pesci, probabilmente non lo farai.

Amore / amicizia: è probabile che vengano svelati segreti mentre Mercurio loquace e Nettuno compassionevole si allineano nelle vostre zone emotive. Con questa atmosfera mistica in gioco, potresti sentire una profonda connessione con il tuo ascoltatore che ti fa pensare che siano qualcuno di cui ti puoi fidare. Ma puoi davvero? Non lasciare che la magia del momento ti ispiri a rivelare qualcosa che dovresti tenere per te. Si consiglia cautela.

Carriera / Finanza: con Mercurio intelligente che si oppone a Giove gonfiato nella tua zona di lavoro, potresti temere di non avere le conoscenze o le competenze necessarie per soddisfare le aspettative esagerate. Quindi, potresti essere riluttante ad assumere un compito. Fai molta attenzione a non impegnarti in qualcosa che non sei sicuro di poter realizzare. Se lo fai, potresti ritrovarti presto sopra la testa. Quello che ci si aspetta è probabilmente irrealistico. Anche se potresti non essere la persona che vuole fornire quel po 'di notizie.

Crescita personale / spiritualità: c'è una strana atmosfera nell'aria. Non tutto è come sembra. Potrebbe sembrare molto mistico, ma può anche essere un po 'ingannevole. Non prendere nulla al valore nominale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti trascorrere più tempo a casa perché è rilassante. O perché stai evitando una persona (forse un Pesci) o una situazione che non vuoi affrontare. Fai tutto ciò che devi fare per rilassarti ma preparati a tornare là domani.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico potrebbe farti sentire che hai detto troppo, in particolare se hai discusso della tua vita amorosa o dei tuoi figli. Con il chiacchierone Mercurio che si oppone all'amplificatore Giove, potresti non capire quanto hai rivelato fino a quando non hai già detto troppo. Quello che vedi come un riconoscimento può sembrare più un ovvio vanto, quindi fai attenzione a non suonare il tuo corno. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile con un amico che ha chiaramente bisogno di essere convalidato.

Carriera / Finanza: con Mercurio intelligente e Nettuno fantasioso che si allineano nelle tue zone di persone, otterrai molta ispirazione dalla collaborazione con un collega o un gruppo. Il potere collettivo delle tue menti creative può essere piuttosto potente. Anche se il tuo lavoro è banale, può trarre vantaggio dal pensiero inventivo. Assicurati di prendere nota di tutte le idee che vengono gettate in giro. Più tardi, puoi decidere quali vale la pena perseguire.

Crescita personale / spiritualità: con la luna del Sagittario in contrasto con Venere e Nettuno, potresti trascurare tratti indesiderati in qualcuno che faresti bene a prestare attenzione. Non tirare la lana sugli occhi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario gioviale e nella tua zona di comunicazione, non vedrai l'ora di connetterti con amici, parenti e vicini e di essere catturato dalle loro notizie. Un Leo può avere una serie di argomenti su cui vuole riempirti.

Amore / Amicizia: con Pallade nel tuo regno domestico, ti piace tutto ciò che è in casa. Un quadrato dall'aggravarsi di Marte suggerisce che tu e il tuo partner o un familiare potete scontrarvi con le vostre preferenze. Mantenere l'ordine sul fronte interno ti dà un senso di controllo; tuttavia, se condividi il tuo spazio con gli altri, non puoi essere così poco flessibile. Mantenere la pace richiede sapere quando piegarsi. Allo stesso modo, una lite con un parente può essere esacerbata dalla tua testardaggine. Mantieni una mente aperta.

Carriera / Finanza: l'entusiasta Sagittario Luna nella tua zona di comunicazione in linea con il Sole Leone e il mentore Chitone lo rende un giorno eccellente per la collaborazione. La tua atmosfera rilassata si presta bene a lavorare insieme ad altri. Le forti capacità di ascolto facilitano la comprensione dei colleghi e la risposta alle loro preoccupazioni. Con l'assistenza, sei sicuro di risolvere abilmente tutti i problemi che ti si presentano.

Crescita personale / spiritualità: nonostante l'insegnante spirituale o l'immenso carisma della guida, potresti trovarti cauto nel cadere sotto il loro controllo. Fidati del tuo istinto. Rifiuta di esteriorizzare la tua autorità ad altri, non importa quanto siano illuminati.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ci saranno un sacco di chiamate, messaggi, commissioni e visite estemporanee con la luna che si sposta nel Capricorno e il regno che governa la comunicazione e gli affari di tutti i giorni. Un Gemelli potrebbe avere una storia molto interessante. È uno a cui dovresti prestare attenzione.

Amore / Amicizia: con il Sole Leone in contrasto con Venere nella tua casa dell'intimità, potresti avere delle riserve sull'esprimere i tuoi desideri. La preoccupazione è che potrebbe metterti in una posizione vulnerabile o farti apparire bisognoso. Chi non risica non rosica. Se sei contento di sederti e aspettare che il tuo interesse amoroso capisca cosa vuoi, provalo.

Carriera / Finanza: un allineamento tra il savio della leadership Leo Sun e il guaritore ferito Chirone nelle tue zone di lavoro è un invito a trasformare una debolezza in una forza. Forse c'è un errore che devi correggere? O forse le tue abilità non sono abbastanza all'altezza dei compiti da svolgere? C'è potere nel possedere i tuoi difetti e lavorare per invertire le cose. Tutti cadono occasionalmente sul posto di lavoro. Ciò che conta è che ti alzi, rispolverati e vai avanti. Ciò che impari migliorerà le tue prestazioni.

Crescita personale / spiritualità: sei il tipo forte e silenzioso. Quindi, è difficile per te chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Solo un promemoria che non devi portare tutto da solo. Ci sono persone che ti danno le spalle.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, guiderai con il tuo cuore. Nonostante provi cose forti, non significa che avrai sempre ragione. Cerca di non prenderlo sul personale quando sbagli. Un Ariete potrebbe essere insolitamente disposto a perdonare e dimenticare.

Amore / amicizia: se temi di non essere all'altezza delle aspettative di qualcuno, è allettante usare denaro o regali per rafforzare la tua posizione. Con Venere nella tua zona di associazione in contrasto con il manipolatore Plutone, è allettante fare qualsiasi cosa tu debba fare per rimanere in gioco. Sicuramente vuoi essere amato per quello che sei e non per quello che puoi fornire. Una volta impostato un precedente negativo, può essere difficile modificare le regole di ingaggio.

Carriera / Finanza: il tuo tentativo di organizzare con cura le tue finanze può andare fuori strada come lo stratega Pallade nella piazza della tua casa di denaro. Nonostante faccia scelte mature e sensate, non puoi sempre proteggerti da interferenze esterne. In realtà sono tempi come questi che le decisioni che hai preso ti hanno preparato. Se sei stato attento, probabilmente sei ben preparato a resistere a una tempesta. In caso contrario, pensa a apportare modifiche alle tue spese e alle strategie di risparmio.

Crescita personale / spiritualità: la benevola Sagittario Luna che si allinea al Sole Leone e al guaritore ferito Chirone mette a portata di mano la pace e la guarigione emotiva. Puoi beneficiare di terapia, meditazione, preghiera e pratiche contemplative.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sarai più emotivo del solito una volta che la luna si sposta nel tuo segno. Sentire le cose profondamente non è un segno che c'è qualcosa di sbagliato. Un Leone potrebbe scatenare le tue emozioni in qualche modo; tuttavia, ciò che senti non è certamente colpa loro.

Amore / Amicizia: a volte porti il ​​carico per gli altri e partecipi al loro processo di guarigione. Fa tutto parte della condivisione della tua vita con amici e familiari. Con il magnanimo Leone Sole e il guaritore ferito Chirone che si allineano nelle vostre case di emozione, potreste essere chiamati a tenere uno spazio d'amore per qualcuno mentre elaborano emozioni difficili. Questa corrente di guarigione dell'energia funziona in entrambi i modi. Cerca il sostegno di un confidente se hai bisogno di tenere una mano attraverso una parte pericolosa del tuo viaggio personale.

Carriera / Finanza: non puoi nasconderti dalle cose che ti spaventano indefinitamente. Né puoi continuare ad evitare compiti che non sei sicuro di sapere come fare. L'allineamento della luna / dei nodi di oggi ti invita a prendere misure pratiche per rafforzare le tue abilità. Livellare il tuo know-ho è l'unico modo per conquistare l'insicurezza. Con la pratica, inizierai a sentirti sicuro. Spero che presto avrai la sicurezza di affrontare un lavoro più impegnativo.

Crescita personale / spiritualità: affrontare le emozioni di altre persone, specialmente quando sono super intense, può essere scoraggiante. Non puoi sempre evitare ciò che ti innervosisce. Indossa le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e intensifica per dare supporto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è facile fare ciò che i tuoi amici o il tuo interesse amoroso vogliono fare piuttosto che fare storie. Sebbene se lasci la pianificazione di un evento a Pesci, potrebbero fare delle scelte discutibili. Forse dovresti prendere una parte più attiva?

Amore / amicizia: la pigrizia può costarti come la stravagante Luna Sagittario e il sontuoso scontro di Venere con Nettuno schifoso nella tua zona monetaria. Lasciare che un amico o il tuo interesse amoroso si prenda cura dei piani senza indagare sulle spese potrebbe costarti un bel soldo. Anche essere lassisti su ciò che spendi in un hobby o in attività da solista potrebbe essere dannoso per i tuoi profitti. Non è un grosso problema se puoi permetterti una pazzia, ma disastroso se non puoi.

Carriera / Finanza: sei senza dubbio intelligente e hai abilità pazze. Fai attenzione che un disordinato allineamento di Mercurio / Giove non ti induca a sopravvalutare ciò che puoi realizzare. Nella maggior parte degli scenari, puoi capire cosa è necessario e svolgere il lavoro; tuttavia, sotto questa influenza, l'entusiasmo unito all'ottimismo cieco potrebbe significare che ci si mette sopra la testa. Applica le abilità di ragionamento deduttivo per cui sei noto e scopri se c'è un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento di Mercurio / Nettuno che influenza la tua zona di salute, il benessere potrebbe essere nella tua mente. È saggio guardare più in profondità un trend di salute o fitness prima di fare un grande investimento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nella parte superiore della carta, sei sensibile a come sei percepito. Riduci il bisogno di esibirti piuttosto che essere te stesso. Qualcuno (forse un Sagittario) potrebbe chiamarti se sospetta che tu sia falso.

Amore / Amicizia: rispondere "sì" a tutti gli inviti sul tuo calendario sociale senza verificare la disponibilità e i fondi è una ricetta per il disastro. Con un disordinato allineamento di Mercurio / Giove che influenza l'intrattenimento e la tua vita sociale, è difficile dire di no a un buon momento. Ci sono solo così tante ore al giorno e così tanti soldi che puoi spendere senza fare danni, quindi è saggio restringere le tue opzioni. Ci saranno molte altre cose da fare nelle settimane e nei mesi a venire.

Carriera / Finanza: il tuo spirito creativo ottiene una spinta dall'allineato Mercurio allineato con l'immaginativo Nettuno nel tuo segno. È una giornata eccellente per lavorare su progetti artistici. Anche un compito banale potrebbe trarre vantaggio dal tuo talento creativo. La prospettiva che porti può ispirare nuove idee e intuizioni, elevando il tuo lavoro da standard a qualcosa di davvero speciale. Sarà divertente dare un tocco unico alle cose.

Crescita personale / spiritualità: con l'ottimistica Sagittario Luna e Venere affascinante che si scontrano con Nettuno nel tuo segno, il modo in cui ti vedi potrebbe non essere realistico. Per una prospettiva, chiedi feedback a qualcuno che ti conosce bene. Quello che impari può essere informativo.