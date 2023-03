Oroscopo della settimana dal 13 marzo 2023 al 19 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 marzo al 19 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MARZO AL 19 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Le tue capacità intellettuali, comunicazioni e curiosità prenderanno il sopravvento dopo che Mercurio transiterà nel tuo segno domenica (fino al 2 aprile). Ti piace esprimere le tue opinioni, Ariete, quindi perché non condividere le tue idee attraverso i social media o una lezione? L'acquisizione di informazioni soddisferà anche il tuo cervello interiore. Inoltre, con il transito di Venere in Toro nella tua zona monetaria giovedì (fino al 10 aprile), farlo potrebbe farti guadagnare qualche soldo in più. Se stai cercando l'amore, potresti sorprenderti adottando un approccio più misurato per trovare qualcuno di speciale. Un sensitivo dell'amore può darti maggiori dettagli. Basta essere consapevoli del miscuglio disordinato che coinvolge il tuo sovrano Marte, Mercurio, Nettuno e il sole, che può offuscare il percorso verso il risultato desiderato.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MARZO AL 19 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano Venere transita nel tuo segno giovedì (fino al 10 aprile), amplificando l'amore nella tua vita. Questa è un'ottima notizia per chi cerca il romanticismo: la tua sensualità intensificata ti renderà irresistibile! Ma anche se la tua passione è temporaneamente in pausa, i tuoi amici e la tua famiglia ti scalderanno sicuramente il cuore. Fai solo attenzione a come spendi soldi questa settimana mentre l'impulsivo Marte nella tua zona finanziaria si scontra con il sole, Mercurio e Nettuno, poiché questo offuscherà la tua chiarezza. Infine, il transito di Mercurio in Ariete nel tuo regno inconscio domenica (fino al 2 aprile) porterà una visione del tuo passato e risveglierà la tua intuizione, specialmente durante i periodi di silenzio.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MARZO AL 19 MARZO 2023