Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite, nessun peggioramento: "Notte tranquilla, ha fatto colazione"

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite. Sta meglio

"Il Papa ha passato una notte serena, una bella notte di sonno. Ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani". Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ai giornalisti. Notte tranquilla dunque per Bergoglio, ricoverato al Gemelli per un'infezione alle vie respiratorie. Francesco si sarebbe svegliato senza febbre e continua accertamenti e terapie per guarire dalla bronchite.