Perrini (FdI): "Dichiarazioni consigliere Campo evidentemente frutto di un colpo di calore"

Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d'Italia: "Campo? Continuare a brandire il fascismo per galvanizzare i propri militanti è un insulto all’intelligenza"

“Spiace rilevare come gli ultimi caldi estivi abbiano colpito il capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Paolo Campo il quale, in occasione della presentazione della festa de l’Unità a Manfredonia, ha tacciato il Governo Meloni di essere fascista. - ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia, Renato Perrini - Al netto della solita retorica ad effetto utile per le manifestazioni di partito, sarebbe più opportuno per il Pd spiegare ai propri militanti ed elettori i motivi degli innumerevoli fallimenti del “ventennio” del centrosinistra, di cui il Partito Democratico è azionista di maggioranza, nella disastrosa gestione della Regione Puglia".

"Continuare a brandire il fascismo per galvanizzare i propri militanti - conclude - è un insulto all’intelligenza di chiunque sia in grado di comprendere – e non servono grandi sforzi per riuscirci – che viviamo in democrazia da quasi 80 anni e che i Governi in Italia scaturiscono da libere elezioni. Il Pd cerchi di parlare di temi di interesse pubblico per il bene della collettività anziché proseguire nello sparare sciocchezze”.