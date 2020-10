"5,4 miliardi di indebitamento netto. Fondi per tutti entro il 15 dicembre"

Conte, quadro Ue e' allarmante, Germania-Francia verso misure - "Il quadro europeo relativo alla diffusione del Covid e' allarmante. Anche Francia e Germania sono state costrette a annunciare severe misure restrittive". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del premier question time.



Conte, lockdown generale danno economia, dpcm per evitarlo - "Preservando la salute pubblica si preserva anche il tessuto produttivo dei cittadini". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel question time alla Camera spiegando che la messa a punto del Dpcm e' finalizzata "da un lato a preservare la tenuta del sistema sanitario nazionale e dall'altro a scongiurare un lockdown generalizzato che daneggerebbe ancor di piu'" l'economia del Paese.



Conte, in nuovo contratto medici base piu' facili tamponi - "Abbiamo inserito nel dl ristori misure di sostegno immediato anche a lavoratori e imprese non direttamente interessati" dalle misure restrittive, "i livelli di ristoro sono differenziati a secondo del pregiudizio subito dalle categorie". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del rpemier Question Time alla Camera. "Abbiamo predisposto interventi volti a rafforzare la risposta sanitaria" alla pandemia con risorse da "30 mln" di euro per tamponi rapidi con medici e pediatri. " Nel momento in cui vi parlo - afferma Conte - credo sia stato annunciato il rinnovo del contratto di categorie che facilitera' proprio, tra le clausole inserite, il coinvolgimento di medici di base e pediatri di libera scelta nella somministrazione dei tamponi", spiega il premier.



Dl ristori: Conte, fondi disponibili quando firmato dpcm - "Gia' quando stavamo per firmare il dpcm, ci siamo assicurati prima che ci fossero i fondi per il dl ristori". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera.



Dl ristori: Conte, 5,4 mld in termini di indebitamento netto - Il dl ristori "contiene interventi per 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera. "L'entita' degli importi corrisposti variera' dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza con il decreto Rilancio, in funzione del danno economico subito dalle categorie". Fra le misure, "il decreto-legge finanzia ulteriori 6 settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle attivita' interessate dalle restrizioni, nonche' indennita' specifiche per i lavoratori autonomi e intermittenti del mondo dello spettacolo, del turismo e dello sport".

Dl Ristori: Conte, contributi entro 15 novembre su conto - I ristori a fondo perduto arriveranno con una "erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre, entro il 15 dicembre anche per le attivita' che non avevano richiesto contributi col decreto rilancio". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera che ha ricordato come il dl ristori sia da 5,4 miliardi.