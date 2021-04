Conte: "Io non ho affari segreti". Dura replica al Domani di De Benedetti

"Gli affari segreti di Conte" su Domani, ma la risposta dell'ex premier non si fa attendere

"Gentile dott. Fittipaldi", così inizia il lungo post su facebook con cui l'ex premier Giuseppe Conte replica all'articolo sul quotidiano Domani a firma di Emiliano Fittipaldi e titolato "Gli affari segreti di Conte", in cui il giornalista fa riferimento all'attività di avvocato civilista che Conte svolgeva prima dell'incarico politico da Presidente del consiglio, citando comportamenti e relazioni dello stesso e precedenti incarichi professionali. Il titolo e "vari passaggi interni dell’articolo sono palesemente diffamatori" scrive nel post l'ex premier, e continua riportando e commentando diversi estratti dell'articolo edito stamani sul giornale di Carlo De Benedetti, prima editore di Repubblica. Sull'ingegnere editore del quotidiano, nella lunga risposta su facebook, Conte racconta di non averlo mai incontrato, da Presidente del consiglio, nonostante le numerose sollecitazioni. "Di questa rinuncia, peraltro, l’ing. De Benedetti mi sta ripagando amabilmente", scrive, "ragionando di me - in tutte le occasioni pubbliche che gli sono offerte - con pertinace livore".

Conte risponde a Fittipaldi. Il lungo post su facebook

Fittipaldi replica su Twitter: "Conte attacca il sottoscritto e il nostro editore"