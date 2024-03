Abruzzo, Marsilio: "Alle 2 ho mandato tutti a dormire: 10 punti di scarto"

Abruzzo, Marsilio: "Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia"

In Abruzzo ha vinto il centrodestra, confermato il governatore meloniano Marco Marsilio, niente da fare per il "campo larghissimo" della Sinistra e per lo sfidante Luciano D'Amico, circa 10 punti di scarto a favore del candidato del centrodestra. "Avevo promesso due cose: la prima, che questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. La seconda, che all'una, massimo le due, li avremmo mandati tutti a dormire con 10 punti di vantaggio".

Così Marco Marsilio al suo arrivo al comitato elettorale a Pescara. "Il campo largo - prosegue - non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Il mio impegno per essere all'altezza delle aspettative sarà ancora più intenso. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani, hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti un'amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E' stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro".