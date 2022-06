Accuse a Zaia: "Non ha pagato i lavori di ristrutturazione della villa"

Accuse a Zaia: "Non ha pagato i lavori nella sua villa e lo scavo della piscina avrebbe causato uno smottamento"

Possibile grattacapo per Luca Zaia. Secondo quanto riporta l’Espresso, infatti, il governatore veneto avrebbe effettuato lavori di ristrutturazione nella sua villa di Refrontolo (in provincia di Treviso) senza corrispondere nulla alla ditta appaltatrice. Non solo: la storica residenza, venduta poi nel 2011 e oggi lussuoso bed&breakfast, sarebbe responsabile dello smottamento di una collina prospicente. Come si legge sul settimanale appena acquistato da Danilo Iervolino, la casa, “Torre delle Fate”, era stata acquistata nel 2004 a un’asta. Da quel momento è stata avviata una ristrutturazione da parte di una ditta che riceve commesse pubbliche e che si sarebbe aggiudicata i lavori. Ma, sostiene l’azienda dalle colonne de L’Espresso, non avrebbe chiesto compensi dal politica, all’epoca governatore della provincia di Treviso e poi diventato l’anno successivo vice di Giancarlo Galan alla presidenza della Regione Veneto. Non solo: durante i lavori per costruire la piscina ci sarebbe stato lo smottamento di una collina.