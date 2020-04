AGRICOLTURA, SASSO (Lega): "No alla regolarizzazione di 600.000 immigrati"

"Per sopperire alla mancanza di manodopera nei campi, il Ministro dell' agricoltura Bellanova vorrebbe regolarizzare 600.000 immigrati.Anzichè reintrodurre i voucher in agricoltura, stabilire salari e condizioni dignitose per il lavoro nei campi, tali da indurre i disoccupati italiani a scegliere questo lavoro, si preferisce importare manodopera straniera, più facile da sfruttare. La Bellanova, che è pugliese come me, sa benissimo qual è la situazione nella nostra regione.Ma dietro questa proposta dalla facciata umanitaria, si nasconde il vero volto della post-comunista Bellanova: regolarizzare i clandestini.Ed oggi sui giornali di Marocco ed Egitto, c'è scritto che l'Italia sta per preparare una sanatoria.Della serie: venite tutti qui in Italia. Avrete vitto, alloggio, ed anche uno stipendio.E chissà che una volta ottenuto il permesso di soggiorno, molti di questi anziché lavorare nei campi vadano in giro a fare altro.Le cronache degli ultimi anni ce lo insegnano.Ma pensare prima ai nostri disoccupati, ai nostri precari, proprio no"?