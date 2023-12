Al Partenio c’è Durigon per la partita delle elezioni europee

Il clima è quello sportivo e come nei tempi d’oro dell’Avellino allo stadio Partenio Lombardi ricompaiono anche i big della politica. Col patron dei lupi Angelo D’Agostino in tribuna autorità c’erano anche il sottosegretario Claudio Durigon, il senatore Andrea Paganella, capo della segreteria di Matteo Salvini e l’onorevole Gianpiero Zinzi.

Se per l’Europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello l’accordo sembra chiuso e alle prossime elezioni europee dovrebbe correre in quota Lega, la partita è ancora tutta da giocare proprio con Angelo D’Agostino, attuale responsabile nazionale del Dipartimento Sviluppo e Innovazione di Forza Italia. Se D’Agostino dovesse sciogliere la riserva e passare in quota Lega, nel partito di Antonio Tajani si aprirebbe una crisi di notevole portata considerando la fuoriuscita di due big del calibro di Patriciello e D’Agostino. Il passaggio da un partito all’altro rappresenterebbe un chiaro segnale di malessere in Forza Italia e Durigon potrebbe confermarsi king maker del Carroccio. “C’è entusiasmo per l’arrivo di Patriciello e D’Agostino” affermano fonti vicine alla Lega e sperano nel risultato a favore del partito di Salvini. I gol potrebbe segnarli Durigon e uno sarebbe al Partenio.