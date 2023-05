Alla sinistra serve il "fisico": il battagliero Rovelli leader ideale

Rovelli leader della sinistra? Il Pd non ha bisogno di ztl-woman stile Schlein

La storia del fisico Carlo Rovelli è esemplificativa dello stato di necessità in cui si trova attualmente la sinistra. La sua figura è balzata agli onori della cronaca quando durante il Concertone del primo maggio ha fatto un discorso molto critico sul governo ed in particolare sul ministro della difesa Guido Crosetto definendolo in pratica - senza mai citarlo - un “signore delle armi”. E poi ancora sulla Meloni: “Il governo italiano sta decidendo di mandare una portaerei a fare i galletti davanti alla Cina”.

E infine: “Questo non è il mondo che ci piace. Il mondo non è dei signori della guerra, ma vostro (ndr: rivolto ai giovani), perché siete tantissimi e il mondo potete cambiarlo, insieme, potete fermare la distruzione del Paese, potete fermare i signori della guerra, costruire un mondo lavorando assieme per risolvere i problemi. Sognate un mondo migliore e costruitelo, non vivete nell'attesa di sogni irrealizzati. Non abbiate paura di imbrattare i muri, cambiate questo mondo”. Insomma una vera e propria dichiarazione programmatica. Un discorso che si sarebbe aspettato piuttosto da Elly Schlein.

A questo punto il ministro reagì scrivendo: “Rovelli faccia il fisico, comunque lo invito a pranzo”. Il fisico rispose dicendo di apprezzare molto la cortesia del ministro ma che non si trattava di una questione personale tra loro e che non se ne poteva parlare quindi in una cena a due. Risposta un po’ rude ma comunque interlocutoria. Poi la questione sembrava dimenticata quando un altro personaggio entrò in gioco - e cioè Ricardo Franco Levi - un suo “amico” che lo aveva invitato qualche tempo prima a rappresentare l’Italia alla prestigiosa Fiera del libro di Francoforte. Infatti Levi era stato designato a suo tempo da Mario Draghi alla carica di commissario straordinario italiano all’evento che si svolgerà nel 2024.