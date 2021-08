Anas, il governo pensa a De Carolis ad. Era manager Atlantia. Ira dei partiti

Pd, Lega, Movimento 5 stelle e Leu hanno chiesto in aula alla Camera una informativa del ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini sulle indiscrezioni di stampa che indicano Ugo De Carolis prossimo amministratore delegato di Anas."Dagli organi di stampa - ha detto Davide Gariglio (Pd) prendendo la parola in aula - abbiamo appreso che il Cda delle Ferrovie dello Stato avrebbe indicato i nuovi vertici di Anas e pare che amministratore delegato sarebbe un manager di lungo corso del gruppo Atlantia. Ovviamente se la notizia fosse vera sarebbe un fatto inaccettabile visto quello che è successo a seguito della gestione di Aspi e dei fatti drammatici di Genova, sarebbe un insulto e sarebbe irrispettoso per le famiglie delle vittime. Chiediamo al governo di venire a riferire e a smentire questa voce o a comunicarlo a quest'aula e a motivare la scelta incomprensibile a noi da questi scranni".Alla richiesta si sono associati Edoardo Rixi della Lega, Simone Valente di M5s e Federico Fornaro di Leu: "Sono disgustato da questa nomina - ha detto Rixi, viceministro ai Trasporti ai tempi del crollo del Ponte Morandi a Genova - quel giorno c'ero io sotto al ponte a tirar fuori le vittime e ho informato io il governo italiano di quello che era successo. Non c'è il minimo rispetto di quanto accaduto. Il Parlamento abbia la dignità di mettere la parola fine a un gruppo di potere che ha fatto già troppi danni".

ANCHE FRATELLI D'ITALIA NON CI STA - "Il governo venga subito in aula a riferire sulla possibile nomina come Ad di ANAS di Ugo De Carolis, manager di Atlantia nell'era Castellucci. Già solo ipotizzare una sua nomina è per Fratelli d'Italia estremamente grave, uno schiaffo alle vittime del Ponte Morandi. Non si perda altro tempo i ministri competenti facciano immediatamente chiarezza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.