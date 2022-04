Articolo 1, Speranza riscopre D'Alema. "Su di lui ignobile fango, abbraccio"

C.sinistra: Speranza, alleanza punti su questione sociale

Prima Bella Ciao, nella versione dei Modena Modena City Ramblers, poi l'Internazionale hanno chiuso il congresso di Articolo Uno, che ha confermato Roberto Speranza alla segreteria. I delegati, in piedi, hanno cantato applaudendo a tempo, qualcuno col pugno chiuso.



"Un abbraccio a D'Alema per l'ignobile fango che gli e' arrivato nelle ultime settimane". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito.

M5s: Speranza,Conte aiuta costruire campo alternativo destra - "Ho letto articoli su Conte filo putiniano, ma qua Conte ha detto cose chiarissime che ci aiutano a costruire questo campo che vogliamo tenere insieme e che e' l'unica alternativa alla destra. Questo ci assegna il compito di provare a cucire e tenere insieme orizzonti. Noi siamo una piccola forza, ma non so se c'e' un altro congresso che ha tutti gli ospiti che abbiamo avuto noi e che provano a stare insieme. E questo ci carica di una responsabilita'". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito.

Art.1: abbracci e applausi per Conte a congresso - Calorosa accoglienza da parte dei delegati di Articolo Uno al presidente del M5s Giuseppe Conte, intervenuto in mattinata al congresso del partito che ha confermato Roberto Speranza alla segreteria. Prima e dopo l'intervento, Speranza e Conte si sono salutati con un abbraccio. Al termine dell'intervento del presidente del M5s c'e' stato poi un lungo applauso, con i delegati che si sono alzati in piedi per una standing ovation.



Art.1: Speranza, unirsi con Pd ma per cambiare - "Ieri Letta ha fatto un passo in avanti importante, dicendo che e' superata la frattura del 2017-2018, quando nasce articolo Uno e andiamo alle elezioni con candidati alternativi al Pd nei collegi. Penso che Enrico abbia ragione, per me quella frattura e' superata, in termini di relazioni fra forze politiche e gruppi dirigenti. Sapete cosa non e' superato? Non e' superata la frattura fra tutti noi, non solo il Pd, e un pezzo di popolo che non crede piu' nella sinistra. Unirsi si', anche subito e senza paura, ma per cambiare, perche' se non si cambia non prendiamo quelle persone". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza.

Ucraina: Speranza, invio armi scelta giusta e per pace - "E' piu' facile prendere un applauso con 'armi mai sempre e comunque' ma la responsabilita' della politica e' quella di scelte difficili, e io ho dovuto farla, e penso che sia stata giusta. Ma rispetto chi ha un'altra posizione: Papa Francesco, ci mancherebbe". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito. "Aiutare l'Ucraina per fare la pace, non per fare piu' guerra. Continuare ad aiutare l'Ucraina perche' si possa lavorare per la pace".

C.sinistra: Speranza, alleanza punti su questione sociale - Pd, M5s, Articolo Uno, "la nostra alleanza politica dovra' porre al centro di tutto la questione sociale, che chiede risposte subito". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito.

Ucraina: Speranza, se guerra va avanti scostamento e' opzione - E' giustissimo dire che in una fase cosi' delicata si interviene ancora sugli extraprofitti. E' giusto, e' un fatto di equita', e se la guerra va avanti si dovranno pensare altri strumenti, anche lo scostamento di bilancio lo devi tenere come una potenzialita'. Non possiamo accettare che il costo di questa guerra scellerata di Putin la crescita dei prezzi possa essere scaricata sulla povera gente". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito.

Anpi: Speranza, e' un interlocutore fondamentale - "Per noi l'Anpi e' un interlocutore fondamentale e tanti anni di storia non si possono oltraggiare per un comunicato scritto male". Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, chiudendo il congresso del partito.