"L'Ucraina ceda il Donbas e sarà pace". Asse M5S-Lega. Che cosa ne pensi?

Obiettivo fermare il conflitto



Fermare la guerra in Ucraina. Alcuni parlamentari di M5S e Lega ritengono che serva una resa di Kiev affinché il conflitto termini senza altre vittime. Critiche accompagnate alle accuse di una "belligeranza atlantista" al presidente americano Joe Biden. Il primo a vedere con favore la cessione di "un paio di regioni" da parte del governo di Kiev è il vice-capogruppo dei 5 Stelle in Senato, Gianluca Ferrara.

Per Ferrara, che usa gli stessi toni di Luigi Di Maio e dice Putin "è un animale. Ma proprio per questo come Unione europea dovremmo considerare bene le conseguenze delle nostre azioni". Secondo Ferrara sta prevalendo "l’idea miope di sconfiggere militarmente Putin, un errore che può rivelarsi catastrofico, perché la Russia è una potenza nucleare". E dunque, l’Ucraina rinunci pure a "un paio di regioni oppure dovremo andare incontro alla terza guerra mondiale".

Il senatore Alberto Airola, sempre del Movimento 5 Stekke, lavora a una mozione per bloccare l'invio di armi all'Ucraina. "L’idea c’è" dice. "Devo parlarne con il direttivo del gruppo e con il presidente Giuseppe Conte, che si è dimostrato vicino a un atteggiamento multipolare. Le armi alimentano solo la guerra. E il M5S è sempre stato pacifista". Quanto al Donbass, "cedere qualcosa è normale in qualsiasi negoziato, quindi sì, sono d’accordo col collega Ferrara".

Airola sostiene che il Movimento "debba valutare l’uscita dal governo, se il presidente Draghi continuasse sulla linea di totale appiattimento alla Nato e di prolungamento sine die del conflitto". Un avvertimento simile nelle scorse settimane era arrivato anche dall'ex premier Giuseppe Conte che su questo punto aveva dichiarato: "Ognuno si prenderà le sue responsabilità".

Il deputato Matteo Dall’Osso, ex grillino in Forza Italia, afferma: "Il Donbass e la Crimea dovevano essere ceduti prima, all’inizio. Ormai è tardi, Putin annienterà l’Ucraina, vuole tutto. In pochi ve lo dicevano". Posizioni simili anche nella Lega. Carlo Doria, senatore sardo del Carroccio: "Sono a favore sempre dell’autodeterminazione dei popoli, come nel caso dei russofoni del Donbass. Il conflitto non va estremizzato, c’è in giro un filo atlantismo pericoloso".

Il senatore ultra-cattolico della Lega Simone Pillon dichiara: "Sulla guerra russo-ucraina la posizione del papa è la più lucida e condivisibile. Cercare la pace anche contro ogni speranza, evitando di alimentare il conflitto. Ricordo che san Giovanni Paolo II disse cose simili allo scoppio della seconda guerra del golfo tra Iraq e USA. Allora feci fatica a capire, ma poi i fatti diedero ragione al papa. Spero che questa volta il successore di Pietro venga ascoltato". Sulla possibilità che l'Ucraina ceda alcune regioni, come il Donbass, per non allungare la guerra, Pilloni afferma: "Sono decisioni che spettano a loro. Io sono per l'autonomia locale e per il rispetto delle minoranze, sempre e ovunque, qualunque sia il governo centrale".

