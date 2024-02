Assegno unico, aumenti da marzo: quanti soldi in più prenderai

Assegno unico aumenti marzo: ecco tutti gli importi



Gli aumenti legati all'adeuamento all'inflazione scattano da marzo.

Nel 2023, l’importo massimo per l’Assegno Unico è di 16.215 euro, ma a causa di una rivalutazione del 5,4%, si prevede che salga a 17.090,61 euro.

Tuttavia, all’aumentare dell’ISEE, l’importo dell’assegno diminuisce, raggiungendo la soglia massima di 43.240 euro, che nel 2024 dovrebbe salire a 45.574,96 euro.

Per comprendere meglio l’aumento dell’importo base, puoi fare riferimento alla seguente tabella:

PERCETTOREIMPORTO MINIMO 2023IMPORTO MINIMO 2024IMPORTO MASSIMO 2023IMPORTO MASSIMO 2024

Minore54,10 euro57,02 euro189,20 euro199,41 euro

Maggiorenne27 euro28,14 euro91,90 euro96,86 euro



In pratica, con un ISEE uguale o superiore a 45.574,96 euro, l’Assegno unico verrà comunque erogato, ma il beneficiario riceverà solo l’importo minimo.

Per chi ha un ISEE inferiore a circa 17.090 euro, quindi, l’Assegno Unico da gennaio salirà arrivando a circa 200 euro, a fronte di un aumento di poco meno di 25 euro in due anni (originariamente spettavano 175 euro).

Tabella con importi Assegno Unico 2024: le maggiorazioni

La rivalutazione riguarda diverse maggiorazioni, ad eccezione di quella di 150 euro, stabilita dalla legge di Bilancio 2023, destinata alle famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Qui di seguito trovi una tabella con le modifiche previste sulle maggiorazioni:

MAGGIORAZIONEIMPORTO MINIMO 2023IMPORTO MINIMO 2024IMPORTO MASSIMO 2023IMPORTO MASSIMO 2024

Figli successivi al secondo16,20 euro17,07 euro91,90 euro96,86 euro

Entrambi i genitori con reddito16,20 euro17,07 euro32,40 euro34,14 euro

Mamma under 2121,60 euro22,76 euro21,60 euro22,76 euro



Nel caso degli under 21 con disabilità, invece, le maggiorazioni salgono a:

DISABILITÀIMPORTO 2023IMPORTO 2024

Non autosufficienza113,50 euro119.62 euro

Grave102,70 euro108,24 euro

Media91,90 euro96,86 euro



Per le famiglie con un minore disabile a carico l’importo delle maggiorazioni è fisso, non varia in base all’ISEE.

Le maggiorazioni percentuali

Nel 2024, le maggiorazioni percentuali sull’importo base dell’Assegno Unico saranno confermate. Ci sono due tipi di maggiorazioni, entrambe del 50%:

la prima si applica alla quota base per ogni figlio di età inferiore a 1 anno;

la seconda, riservata ai nuclei familiari con almeno 3 minori, si applica a tutti i figli di età inferiore a 3 anni.

Ad esempio, nel 2024, per un figlio sotto l’anno di età, l’importo base dell’Assegno Unico può arrivare a 299,11 euro.

Questo stesso importo si applica fino ai 3 anni di età, ma solo se nel nucleo familiare sono presenti almeno 3 minori.



Assegno Unico 2024 rinnovo automatico?

L’Assegno Unico è un sostegno economico erogato alle famiglie con figli, e la sua richiesta è necessaria solo la prima volta che si accede al contributo, ad esempio, al momento della nascita del primo figlio.

Successivamente, la prestazione si rinnova automaticamente, ma è fondamentale rinnovare l’ISEE e comunicare eventuali variazioni entro le scadenze previste.

Il rinnovo dell’ISEE, assicura che l’importo dell’Assegno Unico sia correlato alla situazione reddituale del beneficiario.

Senza il rinnovo dell’ISEE 2024, l’Assegno viene comunque erogato, ma si riduce al minimo dell’importo.

La richiesta di ISEE 2024 può essere effettuata entro il 29 febbraio 2024 per evitare tagli da marzo e entro il 30 giugno 2024 per il ricalcolo a partire dal 1° marzo, assicurando il pagamento degli arretrati dell’Assegno Unico.

Per richieste di rinnovo dopo luglio, l’importo viene ricalcolato dalle mensilità successive senza effetto retroattivo.

La comunicazione di variazioni, come la nascita di un altro figlio, è obbligatoria per garantire il corretto pagamento dell’assegno.

Dopo la nascita di un figlio, è necessario richiedere un nuovo ISEE e comunicare l’evento all’Inps per sbloccare il pagamento dell’ulteriore quota di Assegno Unico.

L’Assegno Unico può essere concesso anche ai maggiorenni fino ai 21 anni, purché soddisfino determinati requisiti legati a formazione, lavoro, disoccupazione o servizio civile universale.

È importante comunicare tempestivamente all’INPS anche eventuali cambiamenti nelle condizioni del figlio maggiorenne.

Per continuare a percepire o aumentare l’importo dell’Assegno Unico, è quindi necessario comunicare variazioni relative allo stato di disabilità del figlio, al suo status di studente, alla separazione dei coniugi, alla nuova ripartizione dell’assegno tra i genitori e alle variazioni delle modalità di pagamento. Per ulteriori dettagli, si può consultare la Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022.