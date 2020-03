Attacchi Pd a Di Maio. M5S "stupito". "E questi sarebbero i nostri alleati?"

“Guardi le posso dire che siamo stupiti e indignati per gli attacchi sferrati contro il ministro Di Maio ieri sera da Lia Quartapelle e Andrea Romano”. Si sfoga così un dirigente M5S. “Si tratta di due tweet contro il ministro degli Esteri, rilanciati anche dal partito democratico, che a questo punto dobbiamo considerare la posizione ufficiale del Pd. E questi sarebbero anche i nostri alleati di governo?”, si interroga un altro membro di governo M5S.

“Lo strabordante entusiasmo di @luigidimaio - poco fa a @PostTg2 - verso la “spontanea e disinteressata amicizia della Cina” comincia ad essere imbarazzante (persino per il regime cinese...). Piú equilibrio e compostezza, per chi guida la politica estera di un grande paese europeo”. Ha scritto Romano, mentre la Quartapelle: “È ingrato nei confronti di tutti i paesi che stanno aiutando l’Italia, continuare a ringraziare solo la Cina, tra tutti i paesi che ci stanno aiutando.Spero che il ministro degli Esteri trovi il modo di rettificare le sue parole che sono contrarie all’interesse nazionale”.

Attacchi immotivati, e probabilmente strumentali, visto che Di Maio proprio ieri sera, a tg2 post, ha fatto l’elenco di tutti i paesi che hanno aiutato l’Italia, ringraziandoli uno ad uno. "Dobbiamo ringraziare tanti Paesi. Ringraziamo sicuramente la Cina per il sostegno che ci ha dato, la Russia che con 9 aerei ci ha portato ventilatori mascherine, ringrazio anche gli Stati Uniti perche' l'ospedale da campo di Cremona ce l'hanno donato loro, ringrazio Francia e Germania che ci hanno inviato aiuti e ospitato pazienti italiani nei propri ospedali”, così Di Maio a tg2 post.

Dunque è stato un vero e proprio “epic fail” quello di Romano e Quartapelle che ha subito scatenato la reazione del movimento 5 stelle che, in maniera compatta, è uscito con i suoi big per sostenere Di Maio. Dal ministro Vincenzo Spadafora (Quartapelle e Andrea Romano, nell'emergenza si riconoscono non solo gli amici ma anche gli alleati: quelli che offrono un aiuto e un sostegno, non quelli che criticano gli ottimi risultati raggiunti, proprio nel perseguire l'interesse nazionale dal ministro Luigi Di Maio) al sottosegretario Manlio di Stefano (Qualcuno salvi @AndreaRomano9 e @LiaQuartapelle dall'ossessione per la #Cina! Chissa' cosa guardavano stasera in TV! @luigidimaio (e tutta la #Farnesina) e' impegnato a sostenere l'#Italia e gli italiani. Loro pensano alle chiacchiere? Sembrano la coppia Salvini -Meloni). Quindi Patuanelli, Pisano, Castelli, Agea. Ma anche parlamentari: dal senatore Ferrara al deputato D’Uva. Tutti a fare quadrato attorno a Di Maio, considerato uno dei più attivi e produttivi in questa emergenza, impegnato col corpo diplomatico a reperire mascherine e aiuti sanitari in tutto il mondo.

Dietro a questa reazione del Pd - secondo alcune fonti di governo ben informate - sembra esserci il malessere di alcuni dirigenti Pd che hanno visto crescere il gradimento del ministro degli Esteri nelle ultime settimane a discapito proprio dei leader del partito democratico. Nell’ultimo sondaggio di repubblica, infatti, Di Maio in un mese ha guadagnato 11 punti, superando nel gradimento anche il segretario Pd Nicola Zingaretti. L’altro punto - secondo alcuni pensastellati - sarebbe il Mes. Il movimento 5 stelle è contrario e Di Maio sembra fermo su questa posizione. E al Pd questa cosa non va giù.

Sta di fatto che in una fase di emergenza il Pd si è ritrovato a fare polemica dopo aver criticato il comportamento poco responsabile di Salvini e Meloni che hanno trascorso le ultime settimane ad attaccare il governo nonostante la crisi. Chissà cosa penseranno dalle parti del Quirinale...