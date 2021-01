Autonomie-Europeisti confermano Conte. Tabacci: "Draghi? Per il Colle non c'è"

Seconda giornata di consultazioni per Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di verificare la possibilità di un governo Conte ter a partire dall'attuale maggioranza con Italia Viva. I colloqui non si fermano oggi: nuovi gli incontri 'chiave' potrebbero tenersi già oggi pomeriggio o domani mattina quando a rivedersi con il presidente incaricato potrebbero essere i maggiori azionisti della maggioranza. La delegazione di Italia viva, infatti, è stata convocata lunedì mattina dal presidente della Camera per un nuovo giro di consultazioni. Il lavoro di Fico quindi prosegue in vista del suo ritorno al Quirinale, entro e non oltre la giornata di martedì con un responso chiaro da affidare a Sergio Mattarella. L'intenzione è quella di tornare a incontrare le forze di maggioranza per sondare se c'è convergenza sul programma, punto di partenza imprescindibile per rimettere insieme i cocci e ripartire.

Intanto, oggi tocca ai 'piccoli': i colloqui a Montecitorio sono iniziati alle 10 con gli Europeisti, il neo gruppo di 'responsabili' che si è formato in Senato per sostenere il premier dimissionario. "Siamo pronti a un programma di legislatura e la persona giusta per portare avanti questo programma e guidare un governo è Giuseppe Conte", ha detto Ricardo Merlo, a nome del gruppo parlamentare al termine del colloquio con il presidente della Camera. Alle 11.20 è toccato a 'Autonomie (Svp-Patt, Uv)'. E Gianclaudio Bressa, a nome del gruppo, ha riferito: "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte come garanzia per una soluzione rapida". Poi alle 12.40 è stato il turno del gruppo parlamentare misto della Camera Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche; e chiude alle 14 il Misto.

GOVERNO: TABACCI, 'QUIRINALE HA CHIARITO CHE IPOTESI DRAGHI NON ESISTE' - "Il fatto che sia dovuto intervenire il Quirinale per spiegare che l'ipotesi Draghi non esiste, vuol dire che chi ha sciorinato in questi giorni il suo nome lo ha fatto cosi', senza che ce ne fossero le ragioni". Lo ha detto Bruno TABACCI, in rappresentanza di Centro Democratico - Italiani in Europa, al termine delle consultazioni del gruppo Misto della Camera con il presidente della camera Roberto Fico.

Crisi: Tabacci, governo politico guidato da Conte - "Siamo per un governo politico guidato da Giuseppe Conte che porti alla fine della legislatura. Altrimenti l'alternativa e' il governo del Presidente della Repubblica, che porti alle elezioni. Questo vorrebbe dire che il Parlamento non e' in grado esprime una maggioranza politica". Lo dice il leader del Centro Democratico, Bruno Tabacci, al termine dei colloqui con il presidente della Camera, Roberto Fico. Secondo Tabacci un governo politico guidato da Conte "rimane il punto di equilibrio". "Il governo del Presidente e' un governo che non dispone preventivamente di una maggioranza parlamentare - ha precisato Tabacci - l'opposizione ha detto che vuole andare a votare, il Presidente della Repubblica ha bisogno di elementi certi e se non c'e' una maggioranza il governo lo fa Mattarella, inutile chiamarlo con altri nomi". Quanto ai numeri in Parlamento per la costituzione di una maggioranza politica "al Senato si vedra', quando il presidente incaricato avra' presentato programma e squadra si vedra'". Risponendo alle domande dei giornalisti sull'eventuale allargamento a destra di una maggioranza parlamentare a sostegno di un esecutivo politico Tabacci ha aggiunto che l'appello alle forze che in Europa hanno formato la maggioranza 'Ursula' non ha avuto seguito "e l'assetto del destra-centro e' tale per cui il centro e' minimale e la destra e' in mano a forze che fanno riferimento a una tendenza sovranista nella quale non ci riconosciamo per nulla", ha concluso Tabacci.