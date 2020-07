Autostrade, il Cdm martedì alle 11. Aspi: recepite le richieste del governo

Il Consiglio dei ministri e' previsto per domani mattina, martedì 14 luglio, alle 11. L' ordine del giorno non e' stato ancora ufficializzato ma sul tavolo della riunione e' prevista anche l'informativa del premier Giuseppe Conte sul dossier Autostrade.

Autostrade: auspica decisioni prese solo su basi economiche - Autostrade per l'Italia "auspica che le decisioni che verranno assunte siano basate esclusivamente su aspetti di tipo giuridico, tecnico, sociale ed economico". Lo afferma la societa' in una nota.

Autostrade: proposta formulata recepisce richieste governo - "La proposta formulata e' l'esito di un confronto di un anno e recepisce le richieste dei rappresentanti dell'esecutivo". Lo afferma Autostrade per l'Italia in una nota. Autostrade per l'Italia, "per garantire la massima trasparenza verso il mercato, investitori e finanziatori e l'opinione pubblica rende nota la lettera dell'11 luglio 2020 indirizzata ai ministeri competenti, di cui la stampa ha riportato ampi stralci". La proposta formulata da Aspi l'11 luglio "e' l'esito di un confronto negoziale iniziato circa un anno fa e che ha visto la societa' formulare diverse proposte, sempre migliorative, con oltre 10 lettere inviate all'Esecutivo. La missiva dello scorso sabato aderisce alle ultime richieste del governo, a riprova dell'impegno complessivo profuso dalla societa' verso l'interesse pubblico". La lettera fa seguito all'incontro tenutosi il 9 luglio presso il Mit - volto alla definizione della procedura del presunto grave inadempimento in corso - e recepisce le indicazioni ricevute in tale sede dai rappresentanti istituzionali. Nello specifico, in caso di accettazione della proposta, Aspi ha aumentato da 2,9 miliardi a 3,4 miliardi l'importo totalmente a proprio carico da destinare a riduzioni tariffarie, a interventi aggiuntivi di manutenzione e a interventi per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Verrebbe inoltre recepito il regime tariffario regolato dalle delibere dell'Art, sulla base delle risultanze concordate al tavolo tecnico svoltosi al Mef, con l'impegno ad aggiornare il Piano Economico Finanziario entro 7 giorni dall'accettazione della nuova proposta. E' stata formulata anche una proposta di ridefinizione dell'art. 9 della Concessione relativa alla regolamentazione dei casi di inadempimento e decadenza - previa verifica con esperti indipendenti con comprovata esperienza delle condizioni di bancabilita' del piano degli investimenti previsti - ed e' stata comunicata la volonta' di rinunciare a tutti i ricorsi presentati nei confronti della parte pubblica. La societa' ha inoltre dato disponibilita' a valutare l'apertura del proprio capitale a investitori terzi pubblici e privati, a supporto del rilevantissimo piano degli investimenti previsto dal Piano di Trasformazione. La societa' non ha aderito invece alla richiesta di manleva formulata al tavolo a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mit e del Mef, a fronte di danni civili che potrebbero essere richiesti da terzi a tali istituzioni per loro eventuali responsabilita' come conseguenza del tragico crollo del Viadotto sul Polcevera. Con cio' nella prospettiva che ciascuno risponda per le proprie responsabilita', ove fossero accertate, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra Concedente e Concessionario.