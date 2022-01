Quirinale, Belloni flop? Ecco che cosa è successo. Occhio agli orari

Quirinale, la mancata elezione di Belloni



Che cosa è successo venerdì sera sul caso Elisabetta Belloni? La capa dei servizi segreti nel giro di un'ora è stata a un passo dal Quirinale, poi la sua candidatura è stata affossata.

FONDAMENTALI GLI ORARI

20:16

Salvini

Quirinale: Salvini, sto lavorando per presidente donna

20:18

Conte

Sono molto felice che anche le altre forze politiche mostrino di voler convergere su un profilo femminile di alto livello per eleggere la prima Presidente donna della nostra Repubblica. È sempre stato un nostro auspicio.

A questo punto i partiti di maggioranza iniziano la batteria contro la Belloni:

20:51

Marcucci PD

Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del #Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale dovranno essere preliminarmente valutati e votati dall…

20:55

Renzi IV

Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva senza precedenti. Non voterò Elisabetta Belloni. Che è una mia amica. Ma dai Servizi Segreti non si va al Quirinale:chi non lo capisce non ha cultura istituzionale

20:56

Fonti FI

#QUIRINALE: FONTI FI, NON SOSTERREMO BELLONI

20:58

Ronzulli FI

Quirinale: Ronzulli (FI), per noi Belloni non va bene

21:17

Fonti LeU

Quirinale:Fonti Leu,inopportuna candidatura capo servizi segreti

21:22

Malumori trasversali

QUIRINALE: MALUMORI TRASVERSALI SU BELLONI, DA FI A IV, LEU E PARTE PD

21:22

Barelli FI

QUIRINALE: BARELLI (FI), 'PERPLESSITA' ANCHE DI ALTRI PARTITI SU BELLONI'

21:31

Coraggio Italia

QUIRINALE: CORAGGIO ITALIA, 'BELLONI? CAPO SERVIZI IN OCCIDENTE NON DIVENTA PRESIDENTE

21:34

SI-Europa Verde

Quirinale: SI-Europa Verde, inopportuno eleggere direttore Dis

alle 21:34 esce Grillo su richiesta di Conte:

QUIRINALE: GRILLO, 'BENVENUTO SIGNORA ITALIA, TI ASPETTAVAMO DA TEMPO #BELLONI'

Continuano i NO alla Belloni:

21:35

Renzi

Quirinale: Renzi, capo 007 non puo' essere Capo Stato

21:44

Nencini PSI

QUIRINALE, NENCINI (PSI): CAPO SERVIZI SEGRETI NON PUO' ASSURGERE A RUOLI ISTITUZIONALI

21:54

Fratoianni SI

Senza nulla togliere al curriculum di Elisabetta #Belloni, della quale peraltro sono sconosciute le opinioni su qualsiasi tema al centro del dibattito pubblico, l’idea che l’attuale direttrice del DIS diventi Presidente della Repubblica ci pare inopportuna. #Quirinale22

22:00

Lonardo Idea-Cambiamo

Quirinale: Lonardo, Salvini killer delle donne?

22:13

Stefano PD

Quirinale, Stefano (Pd): Belloni non ha profilo da capo di Stato

22:19

Maraio PSI

Quirinale: Maraio (Psi), no a Belloni per questione opportunita'

Dopo che tutti hanno bruciato il nome di Elisabetta Belloni, è uscito Di Maio per difenderla:

22:21

Di Maio

QUIRINALE: DI MAIO, 'INDECOROSO BRUCIARE BELLONI, NON VA BENE METODO'

Salvini e Conte dicono che c'era un accordo, ma Letta ha spiegano in modo chiaro che non c'era alcuna intesa.

Dopo che Salvini e Conte hanno lanciato Belloni è iniziato il tritacarne. Alla fine, dopo che tutti hanno detto dì no, Luigi Di Maio è uscito per tutelare la numeo uno del DIS.