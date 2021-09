"Bene il Cts". "Bisogna riaprire tutto".Fedriga e Salvini su posizioni opposte

Non vogliamo a tutti i costi mettere in contrapposizione gli amministratori della Lega e il loro segretario. Ma stamattina, ancora una volta, hanno detto due cose diverse. Il tema è sempre quello che riguarda gli accessi nei luoghi di aggregazione. Ieri sera il Cts ha messo nero su bianco le nuove regole per l’ingresso in cinema, teatri e stadi. All’80% nei primi due casi e al 75% nel terzo.

Per il presidente della regione Friuli Venezia-Giulia infatti si tratta di "Una decisione equilibrata che recepisce la proposta della Conferenza delle Regioni e che ridà ossigeno al mondo dello spettacolo e della cultura, coniugando le esigenze della ripresa con le regole basilari della prevenzione". Mentre per il leader del Carroccio ha commentato ribadendo ciò che dice da mesi: "La nostra richiesta e' di riaprire tutto per tutti". "Ma che ragionamento scientifico e' il 75%? perché' non il 78,8 allora? Apriamo tutto. All'estero - ha ricordato - sono aperti a piena capienza".