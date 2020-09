Berlusconi al San Raffaele nella notte. "Ricovero a scopo precauzionale"

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. Lo comunica una nota dello staf del presidente di Forza Italia, secondo cui "Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni".

"Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera", ha rivelato la senatrice azzurra Licia Ronzulli ad Agorà Rai su Rai3. "La mattinata è iniziata un po' male - ha detto intervenendo in trasmissione -. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19".

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l'ex premier non si trova in terapia intensiva e sono in corso accertamenti per difficoltà respiratorie. Berlusconi è arrivato nella notte all'ospedale, accompagnato in macchina della sua scorta. E' apparso stare abbastanza bene, camminava senza fatica. Attualmente è ricoverato in isolamento presso il settore Diamante dell'ospedale, al sesto piano della struttura in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri.

Rimangono aperti gli interrogativi su come il fondatore di Mediaset e di Forza Italia, che ieri ha spiegato di "sentirsi bene", abbia contratto il virus. L'ipotesi più accreditata è che il Covid che ha contagiato il leader di Forza Italia e anche la fidanzata Marta Fascina sia arrivato, come raccontato da Affaritaliani.it, da Capri, dove i figli Barbara e Luigi avevano frequentato familiari e amici poi risultati positivi. Ma ora spuntano anche una festa a Ferragosto a Villa Certosa e un passaggio del'ex leader con tanto di selfie con passanti ad Angera, sul lago Maggiore dove ha un'abitazione di famiglia.