Berlusconi: "Draghi al Quirinale? Meglio come premier. Io..."

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarebbe un ottimo presidente della Repubblica, ma nel suo attuale ruolo di presidente del Consiglio potrebbe portare all'Italia piu' vantaggi. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in arrivo al pre vertice del Partito popolare europeo (Ppe). "Abbiamo confermato che l'importanza dei nostri numeri in Parlamento devono farci partecipi delle decisioni che verranno assunte per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica", ha detto in merito all'incontro di ieri con i suoi alleati dove si e' discusso anche delle elezioni del presidente della Repubblica. Il premier "Mario Draghi sarebbe certametne un ottimo presidente della Repubblica. Mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe piu' vantaggi al nostro Paese", ha spiegato. "Berlusconi lo vedo in forma, dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid, e non ha per il momento idea al riguardo", ha risposto a chi gli ha chiesto come veda se stesso al Quirinale.



Forza Italia: Berlusconi su Gelmini, nulla di cui mi debba preoccupare - Non c'e' nulla di cui detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, debba preoccuparsi rispetto alle dichiarazioni della ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini. Lo ha detto Berlusconi in arrivo al pre vertice del Partito popolare europeo (Ppe). "Ma no, parliamo di problemi concreti e di cose serie", ha risposto a chi gli ha chiesto un commento alle dichiarazioni di Gelmini. "Io non so cosa e' successo alla ministra Gelmini nelle dichiarazioni di ieri che sono anche assolutamente contrarie alla realta'. Per esempio, per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo, c'e' stata sempre una riunione dei tre ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana", ha spiegato. "Oggi i giornali hanno parlato di separazioni, tutte cose esagerate. Non c'e' assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare", ha sottolineato Berlusconi.



Ue: Berlusconi, Lega distante da sovranismo ma arrivare a Ppe richiede tempo - La Lega e' ormai distante dal sovranismo, ma il percorso per arrivare al Partito popolare europeo (Ppe) richiede tempo. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in arrivo al pre vertice del Partito popolare europeo (Ppe). "La Lega ormai e' molto lontana dal sovranismo. Il percorso per arrivare nel Ppe e' un percorso che prendera' del tempo. Io sto lavorando in questa direzione. Non c'e' un no a questa possibilita' da parte della Lega e dei suoi massimi dirigenti. C'e' pero' un percorso di avvicinamento anche da parte degli altri leader del Ppe con cui ho iniziato il discorso a riguardo", ha spiegato.



Ue: Berlusconi, serve politica estera comune e forze militari unite contro espansione Cina - L'Unione europea deve dotarsi di una politica estera unica e delle forze militari unite. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in arrivo al prevertice del Partito popolare europeo (Ppe) in corso a Bruxelles. "Un punto molto importante e' che l'Unione europea si avvii ad avere una politica estera unica e anche delle forze militari unite. Perche' soltanto cosi' l'Ue, diventando anche protagonista militare sulla scena mondiale, potrebbe e potra' con gli Stati Uniti d'America, con la Federazione Russa, con l'Australia e con il Giappone, opporsi all'espansionismo cinese che in effetti dovrebbe preoccuparci tutti", ha spiegato.