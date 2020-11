Berlusconi: "Votiamo lo scostamento. Accolte tutte le proposte del Cdx"

Forza Italia vota lo scostamento perchè il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra. Il via libera da parte di Forza Italia è stato comunicato dallo stesso Silvio Berlusconi durante un collegamento questa mattina con i deputati di FI per fare il punto sulla manovra.



Resta ancora incerta la conferma del sì anche da parte di Lega e Fratelli d'Italia. Il leader azzurro, però, si aspetta che lo stesso faccia tutto il centrodestra. In caso contrario, avrebbe aggiunto, facciano come vogliono. Avrebbe assicurato il sì allo scostamento perché, secondo lui, il governo ha tenuto conto delle proposte del centrodestra e, in particolare, perché sarebbero state accolte due proposte di Forza Italia, ovvero più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco.



Il governo Conte è così di nuovo alla prova del pallottoliere. Ma se la coalizione giallorossa si appresta con ottimismo al voto sullo scostamento di bilancio, il Mes rappresenta un salto nel vuoto perché sulla riforma del fondo salva-Stati la maggioranza rimane spaccata.



Scostamento: Fi, Cav mai detto alleati facciano come vogliono - Durante la telefonata all'assemblea del gruppo Forza Italia della Camera, il presidente Silvio Berlusconi non ha in alcun modo pronunciato l'affermazione, rivolta agli alleati del centrodestra, "facciano come vogliono", in relazione al voto sullo Scostamento di bilancio. Al contrario, il leader di Forza Italia ha convintamente auspicato una "posizione unitaria del centrodestra a favore dello Scostamento di bilancio". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo di Fi alla Camera.