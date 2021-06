Bomba Casaleggio su M5S e Conte: "Le votazioni si fanno su Rousseau"

M5s, Casaleggio: votazioni su Rousseau, penso ci sarebbero ricorsi - Eventuali "nuove piattaforme non le conosco, il problema che vedo è la legittimità perchè lo statuto del M5s prevede che le votazioni vengano fatte e verificate da Rousseau e quindi penso che ci potrebbero essere ricorsi". Lo ha detto Davide Casaleggio al Tg4.

M5S: CASALEGGIO, 'SINDACI SCELTI COME FIGURINE, SNATURATO SENSO MOVIMENTO' - "Una comunità si basa sui principi condivisi, quando singole persone valgono di più dei principi che condividiamo tutti assieme viene meno il senso di comunità. Un po' come quando si scelgono i sindaci in una stanza romana, come fossero figurine, e non si coinvolgono gli iscritti a livello territoriale: così si snatura il senso di un movimento di cittadini". Lo dice ai microfoni del Tg4 Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau.

M5S: CASALEGGIO, 'NON RICONOSCO MOVIMENTO, E' UN PARTITO NOVECENTESCO' - "Il nuovo Movimento di Conte? Non riconosco un Movimento, vedo una organizzazione che tende verso il modello di partito, con una organizzazione novecentesca". Così Davide Casaleggio al Tg4. "Conte? Penso che debba ancora capire come organizzare e organizzarsi in senso generale. Sta facendo i primi passi", aggiunge.