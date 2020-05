Bonafede salvo al Senato, Salvini: "Il voto di Renzi non è gratis"

"Sicuramente il voto di Renzi oggi non è stato gratis. Ma quando c'è di mezzo la vita degli italiani non penso a squallidi calcoli politici". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il voto contro le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede di oggi in Senato avrà delle contropartite politiche a favore di Italia Viva.

"Se escono di galera 500 mafiosi, ci sono rivolto nelle carceri con morti e feriti in un Paese normale un ministro come Bonafede si dimette. Non mi interessano i calcoli politici alla Renzi, se una cosa è giusta la faccio", afferma il leader leghista parlando del governo che, di fatto, esce rafforzato dopo quanto accaduto a Palazzo Madama. "Avvocati, magistrati, parenti delle vittime della mafia hanno apprezzato quanto ha fatto il Centrodestra, senza parlare delle condizioni difficilissime in cui opera chi lavora nei penitenziari. Rivolte e uscite di massa di delinquenti, se non basta questo per mettere in discussione un ministro non so davvero che cosa debba accadere ancora. Qualcuno come il Pd e Renzi, invece, pensa alle poltrone e non fa un buon servizio al Paese".

Alla domanda se ora il governo durerà fino al 2023, Salvini risponde: "Siamo impegnati a leggere e a decifrare le 500 pagine del nuovo decreto, mancano ben 13 settimane di cassa integrazione che sono scoperte e a carico delle aziende. Il governo vara la cassa integrazione fino a ottobre, ma i soldi ci sono solo per 9 settimane quando le settimane sono 22". E la durata del governo? "Ogni cosa a suo tempo", chiosa il segretario della Lega.

Bonafede: Meloni, ipocrisia grillini non ci stupisce piu' - "Alfonso Bonafede nel gennaio del 2016 affermava che le dimissioni andavano date anche in caso di semplici sospetti. Cosa aspetta allora ad andare a casa? Ormai non ci stupisce piu' l'ipocrisia degli esponenti pentastellati. Ci dispiace solamente per tutti quegli italiani rimasti delusi dalle loro false promesse. Fratelli d'Italia e' al fianco di tutti i cittadini onesti che vogliono essere rappresentati dignitosamente". Lo scrive su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Bonafede, Crimi: respinto tentativo grave di destabilizzazione - "C'è un Paese che vuole rialzarsi, con passione, impegno e senso di responsabilità. Stiamo affrontando una crisi drammatica e ogni secondo del nostro tempo deve essere impiegato per aiutare famiglie, imprese, lavoratori. Questo è l'obiettivo del Governo e nulla deve distogliere la nostra attenzione. Qualcuno ci ha provato oggi, impegnando il Senato con strumentali mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispedite al mittente. Un tentativo di destabilizzazione non solo privo di alcun fondamento, ma ancor più grave perché orchestrato in una fase già particolarmente difficile". Lo ha scritto su Facebook il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi. "Per Alfonso Bonafede - ha aggiunto - parlano i fatti e le azioni compiute in questi due anni da Guardasigilli. Credo sia stato in grado di portare avanti il programma e gli obiettivi del Movimento 5 stelle come pochi altri, nel Governo. Non possiamo che essere fieri ed orgogliosi di un ministro che ha firmato quasi 700 provvedimenti per il carcere duro ai boss mafiosi, realizzato la legge anticorruzione e il Codice Rosso, istituito l'agente sotto copertura, il Daspo dalla p.a. e il carcere sicuro per i condannati, e fatto approvare in Consiglio dei ministri quella riforma dei processi civili e penali che può finalmente dare ai cittadini una giustizia rapida ed efficace". "Siamo convinti - ha affermato ancora Crimi - che in questo difficile momento ai cittadini interessino argomenti più concreti, anziché la sfiducia ad un bravo ministro della Giustizia. Concreti come il decreto Rilancio, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dispone una liquidità di 55 miliardi di euro per aziende, professionisti, sanità, scuole, famiglie. Non ci fermiamo. Andiamo avanti a lavorare per il bene del Paese, senza perdere altro tempo", ha concluso il leader del M5S.

Bonafede: Pd, risultato importante. Ora nuova fase giustizia - "E' importante il risultato del voto al Senato, devo dire che non ci aspettavamo un risultato diverso". Lo dice il deputato e Responsabile Giustizia del Pd, Walter Verini, interpellato dall'AGI sul voto alle due mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, entrambe respinte dall'Aula del Senato. "Devo dire che non ci aspettavamo un risultato diverso. Era una iniziativa legittima ma strumentale, tesa a colpire non solo un ministro, ma l'intero governo", prosegue Verini. Oltre alla forma, poi, l'esponente dem si concentra sul contenuto delle mozioni: "Nel merito, poi, le mozioni di sfiducia - fra loro diverse - hanno avuto come causa scatenante la polemica del magistrato Di Matteo contro Bonafede. Una polemica singolare che ha provocato allusioni e accuse del tutto spazzate via dai fatti". Dopo il voto di oggi, tuttavia, i dem si aspettano dei passi in avanti: "Ora si deve aprire una nuova fase della giustizia italiana, di cambiamento e di autentica riforma, per farla finita con gli 'opposti estremismi' del 'populismo giustizialista' e del 'garantismo usa e getta'. La ricostruzione, su nuove basi, del Paese richiede anche una ricostruzione di una giustizia efficace, efficiente, rapida, che rispetti garanzie e diritti", conclude Verini.