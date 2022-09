Bonus 150 euro: come ottenerlo, quando arriva e chi lo prende

Bonus 150 euro: le info



Arriva il BONUS di 150 euro una tantum ''in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione''. La misura è contenuta nella bozza del decreto legge aiuti ter, all'esame del Cdm. Il BONUS sarà erogato con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e interessa i redditi Irpef fino a 20.000 euro.