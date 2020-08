Bonus al sindaco di Campobasso (M5S): "Soldi devoluti al fondo del Comune"

C'e' anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (M5s), tra i beneficiari del bonus Covid da 600 euro. La conferma, all'ANSA, arriva dal primo cittadino raggiunto telefonicamente. "Mi spiace che si sia ingenerato un problema che a mio avviso non e' equiparabile a quello che e' accaduto - ha spiegato - semplicemente perche' l'erogazione da parte della Cassa forense viene riconosciuta a chi ha dimostrato di aver avuto un calo del fatturato. Io non vivo di politica, faccio l'avvocato, ma quella erogazione l'ho immediatamente devoluta al fondo del Comune attraverso un bonifico. La seconda - ha aggiunto - sinceramente non me l'aspettavo, ma sottolineo di averle donate entrambe al Comune". (ANSA). YM9-TZ 12-AGO-20 13:43 NNNN

Inps: Forcolin, bloccai richiesta bonus - "Conto nelle prossime ore di incontrare il Presidente Zaia. Condivido l'azione da lui intrapresa per primo a livello nazionale con l'obiettivo di fare chiarezza rispetto alla 'vicenda bonus'". Lo dice all'ANSA il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, uno dei tre esponenti veneti della Lega chiamati in causa per il contributo Inps agli autonomi. "Per quanto mi riguarda - dichiara Forcolin - non ho mai incassato alcun bonus ed ho, carte alla mano, bloccato l'invio di ulteriore documentazione all'Inps dopo aver saputo che dal mio studio associato erano state inoltrate richieste di bonus a favore di tutti noi soci e dei clienti aventi titolo. Tutto cio' ha bloccato all'origine l'effetto della richiesta a mio carico del bonus".