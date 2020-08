Bonus Inps, Di Maio: "Tutti rinuncino alla privacy come me"

BONUS INPS, DI MAIO: TUTTI RINUNCINO A PRIVACY COME ME

"Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l'INPS a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E nessun rappresentante delle istituzioni può pensare di nascondersi dietro al diritto alla privacy quando di mezzo c'è l'interesse pubblico". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ribadendo che sul caso dei deputati che hanno incassato il bonus dell'INPS "serve trasparenza, la massima trasparenza". "Sono passati due giorni dallo scandalo del bonus di 600 euro per le partite Iva preso da alcuni parlamentari della repubblica. E ancora questi parlamentari non hanno avuto il coraggio di rivelarsi, di metterci la faccia", denuncia Di Maio, secondo cui "queste persone non sono all'altezza del ruolo che oggi ricoprono. Non possono pensare di rappresentare i cittadini italiani quando in verità hanno sfruttato le loro difficoltà per interessi personali". "Sto vedendo che da alcune forze politiche non c'è stata una presa di posizione netta. È preoccupante il silenzio di alcuni, bene invece la presa di posizione delle forze di governo - conclude - La proposta di Vito Crimi di rinunciare alla privacy, dovrebbe essere condivisa da tutti. I cittadini meritano rispetto e devono sapere la verità".

BONUS INPS: SIBILIA, 'DICHIARIAMO UNO PER UNO CHI NON HA RICHIESTO IL BONUS'

"Facciamo così, dichiariamo uno per uno chi, tra noi parlamentari, NON ha richiesto il bonus di 600 euro destinato alle partite iva. È la cosa più rapida, utile a fermare questo teatrino imbarazzante. I cittadini hanno diritto di sapere. E in fretta. Quindi: IoNO". Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del M5s.

Bonus Inps: Lega, se qualcuno lo ha preso sara' sospeso

"Come promesso, se qualcuno ha preso un bonus verra' sospeso, anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza". Cosi il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari alla luce delle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani sulla vicenda dei bonus per le partite Iva.

BONUS INPS: CENTINAIO (LEGA), 'CASO BONUS MI SA DI BUFALA, IO MI AUTODENUNCEREI'

''Io non so niente della nostra chat interna che chiedeva di controllare con il proprio commercialista sui 600 euro, come sempre voglio vederci chiaro. La mia idea è che questa tra qualche giorno tutta questa storia potrebbe diventare una bufala''. Così il senatore Gian Marco Centinaio, Lega, intervistato da Radio Capital, parla del caso dei deputati che hanno preso il bonus per le partite Iva. ''Gira voce che tutto quello di cui stiamo parlando non sia vero - aggiunge Centinaio - noi stiamo avendo notizie sul fatto che dagli organi competenti arrivano smentite. Per me - spiega - è il solito gioco estivo, sembra il calciomercato. Stiamo ricevendo richieste di informazioni anche dai semplici cittadini che magari in modo pruriginoso vogliono sapere''. Quando gli si chiede se però gli stessi elettori della Lega non abbiano il diritto di sapere se le persone da loro elette hanno tenuto certi comportamenti l'ex ministro leghista concorda perché ''I nostri elettori, non c'è dubbio, meritano trasparenza. Nel momento in cui uscirà da parte di chi di dovere, chi è stato e i nomi verranno fatti, come ha detto Salvini ci sarà la sospensione''. In Un primo momento Salvini aveva parlato di dimissioni dal Parlamento, poi di sospensione dal partito e Centinaio non scioglie il dubbio sulla posizione finale della Lega: ''decide Salvini''. Secondo Centinaio la cosa migliore sarebbe che i due deputati si autodenunciassero. ''Se dovessi essere uno di quelli - dice - visto che sono un pubblico ufficiale, spiegherei l'accaduto all'elettorato''. Poi il senatore leghista dice di concordare con chi vede una strana tempistica nello scoppio di questo scandalo visto che il referendum sul taglio dei parlamentari è vicino. ''Assolutamente sì, anch'io noto questa cosa - spiega - e avendoci governato insieme per quattordici mesi so che tutto quello che viene fatto dal M5s ha un secondo fine. Ed è un referendum che non sta appassionando nessuno tra i cittadini. E' un modo per fa pensare agli italiani che tutti i parlamentari sono brutti cattivi spendaccioni e ladri. Complicità del Presidente INPS Tridico? Non lo so, vediamo come finisce questa storia e poi ne riparliamo'', conclude.

BONUS INPS: RENZI, 'MESCHINI, MA A CASA DEVE ANDARE ANCHE TRIDICO'

"Questi parlamentari hanno compiuto un gesto meschino"; "una vergogna totale. Detto questo mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l'INPS ha instaurato. Dire e non dire, annunciare e non smentire, far circolare notizie false: ad esempio nessuno di Italia viva ha preso quei soldi, ma perché siamo stati coinvolti anche noi?". Lo dice Matteo Renzi, al Corriere della era, sul bonus INPS ai parlamentari. "Chi dovrebbe riflettere sulle proprie dimissioni non sono solo i tre parlamentari interessati ma anche e soprattutto il presidente INPS che da mesi dimostra di essere totalmente impreparato e incompetente -spiega il leader di Iv-. Tridico ha sbagliato tutto su cassa integrazione e misure per le partite Iva: per questo deve andare a casa, non per il pasticciaccio sui parlamentari. Aver difeso i colori grillini in campagna elettorale non può essere l'unica ragione per cui viene protetto da Palazzo Chigi nonostante i macroscopici errori. Nei posti di responsabilità vanno messi quelli bravi, non i Signorsì. Spesso mi hanno attaccato sulle nomine, ma vorrei ricordare che io all'INPS avevo indicato una personalità libera e indipendente come Tito Boeri, non propriamente un mio ultrà".