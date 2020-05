Boschi: "Abbiamo evitato la crisi. Da noi una scelta di responsabilità"

Iv non ha votato le mozioni contro il ministro della Giustizia per evitare una crisi di governo, compiendo una "scelta di responsabilità". Lo ha detto la presidente dei deputati Iv Maria Elena Boschi a 'Zapping' su Rai Radio 1. "Il presidente del Consiglio Conte ha detto che un eventuale voto di sfiducia avrebbe portato conseguenze sul governo, quindi che avrebbe aperto una crisi di governo. Lo ha detto anche il Pd, M5s". "A fronte di questo - ha aggiunto la Boschi - Iv ha scelto la strada della responsabilità. In un momento in cui il paese sta uscendo dall'emergenza sanitaria ma sta affrontando crisi economica pesante abbiamo ritenuto fosse necessario continuare a sostenere azione del governo".

Giustizia, Boschi: Ora Guardasigilli con garantismo come da Costituzione - "Di fronte a delle mozioni di sfiducia provenienti dalle opposizioni, il presidente del Consiglio ha detto che un eventuale voto di sfiducia avrebbe portato delle conseguenze, aprendo una crisi di governo, così come hanno detto anche Pd e M5S. Di fronte a questo, Iv ha scelto la via della responsabilità verso il Paese, che sta uscendo dall'emergenza". Lo dice la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, ai microfoni di 'Zapping', su Rai Radio1. "Se davvero credessimo che Bonafede abbia subito pressioni della mafia non potremmo sostenere questo governo", aggiunge. "Ma continuiamo a pensare che serva un ministro della Giustizia che faccia il ministro della Giustizia, che abbia come faro la Costituzione, che prevede il garantismo. E non il garantismo a fasi alterne", sottolinea.