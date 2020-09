Brevetti, Fidanza (FdI): Governo timido ma ora pronti a lavorare per Milano

“Finalmente dopo troppi silenzi e timidezze il Governo ha deciso di candidare Milano come sede del Tribunale europeo dei brevetti. Una straordinaria opportunità per la nostra città e per l’Italia intera, che abbiamo spinto fin dall’inizio. Siamo pronti, anche a Bruxelles, a fare lobby per spingere Milano e l’Italia ad ottenere questo importante riconoscimento. Avanti tutta!”. È quanto scrive su facebook il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, commentando la decisione del governo di candidare Milano a sede del Tribunale Ue dei brevetti.