Brunetta al Cnel, rivolta su Twitter. "Un suicidio politico". "Che schifo"

Moltissimi i commenti contro l'ex ministro



Al popolo della rete non piace la scelta del governo Meloni di nominare l'ex ministro Renato Brunetta presidente (senza stipendio) del Cnel.

Eloquente il post su Twitter di Enrico Farabollini (con tanto di foto)

🛑 Meloni ricicla l'indegno! L'omuncolo che derideva chi non poteva andare al lavoro nelle prossime ore sarà nominato dal governo alla...👉

Moltissimi i commenti, tra i quali segnaliamo solo come esempio:

Luciano Setti: Questa cosa è orribile. Suona come una provocazione per favorire un'ulteriore divisione e rabbia sociale. Proprio questa mossa non me l'aspettavo. Se volesse dimostrare che il potere è arrogante sfonda una porta aperta. Si sa già. Forse qualcuno no ma molti si.

Sissi: Che schifo!

Natale: Ripensateci, il pericolo è perdere consenso da tantissime persone che tengono a questo governo.

Pietro: Da Storti padre dello statuto dei lavoratori a questo indegno essere lo stato non poteva cadere più in basso. VERGOGNA

Josef: Evito di commentare se non che, sta mettendo in atto il perfetto suicidio politico, anche peggio di quello del PD. Felice di non averla votata.