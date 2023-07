Brunetta, al Cnel si porta la sua storica segretaria con sua figlia

Cnel, Brunetta si porta la segretaria e sua figlia

Nuova vicenda che riguarda Renato Brunetta. Almeno secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che sostiene che al Cnel l'ex ministro avrebbe "chiamato al suo fianco Stefania Profili, sua storica segretaria, e la di lei figlia Giulia Mancini. Che solo lo scorso anno, quando Brunetta era ministro della Pa (e lei responsabile della sua comunicazione) era arrivata prima in graduatoria nel concorso come dirigente pubblico al Formez, il centro servizi che risponde proprio al Dipartimento per la funzione pubblica".

Secondo il Fatto, ciò significherebbe "assunzione a 90mila euro l’anno che adesso potrà sommare al compenso aggiuntivo di 20mila euro per prestare il suo servizio almeno fino alla fine dell’anno al Cnel". Il Fatto Quotidiano ricorda "delle polemiche di due anni fa per aver voluto nel suo staff al ministero Renato Farina alias l’a gente Betulla già al servizio dei Servizi". Anche se in realtà, quella volta, "fu costretto a rinunciare".