Brunetta sotto attacco, Betulla Farina si dimette dalla nomina a consulente

Alla fine si è fatto da parte. Renato Farina non sarà più consulente del ministro Renato Brunetta. “Ho rassegnato con animo leggero le mie dimissioni da consigliere per la comunicazione istituzionale del ministro per la Pubblica amministrazione, per il venir meno delle condizioni per esercitare proficuamente le mansioni connesse a questo incarico fiduciario”, scrive Farina dopo le polemiche innescate dall’ar - ticolo del Fatto Quotidiano sul ruolo assunto al ministero nonostante i suoi discussi trascorsi di collaboratore dei servizi segreti.

GOVERNO: FRATOIANNI (SI), 'FARINA SI DIMETTE? IL MINIMO'

''L'avevano fatta talmente grossa, con la nomina dell'Agente Betulla, che hanno dovuto alla fine arrendersi all'evidenza dei fatti. Ora il governo dei migliori affronti con la medesima 'dedizione e sensibilità istituzionale' la vicenda Durigon…". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dopo l'annuncio delle dimissioni di Renato Farina dall'incarico al ministero della Pubblica Amministrazione, e su cui era stata presentata un'interrogazione parlamentare.