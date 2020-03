Calabria, a un mese dal voto non c’è la giunta: è guerra nel Centrodestra

A oltre un mese dalle elezioni calabresi che hanno decretato il trionfo di Jole Santelli, deputata berlusconiana di lungo corso e stra-vincitrice della ultima tornata elettorale, la giunta con sede a Catanzaro non ha ancora visto la luce. La Santelli sta gestendo la cosa con sangue freddo e aplomb ma le pressioni asfissianti dei partiti stanno rallentando a dismisura le trattative. Sui negoziati pesano i pesantissimi arresti, in primis quello del consigliere regionale Francesco Creazzo (neo 'meloniano'), finito un una indagine della DDA reggina per voto di scambio.

Una tegola che rende le trattative ancora più farraginose e allungano i tempi. La Lega ha invece imposto ai propri eletti la scelta fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale, cosa che non semplifica le trattative. La Santelli aveva preannunciato i nomi al massimo per la giornata di oggi, ma sembra che non ci siamo proprio con i tempi. Gli appetiti dei partiti rendono tutto più tortuoso. L'Udc vuole imporre Franco Tallarico campione reggino delle preferenze per i lavori pubblici. Ma Santelli è fredda. Si dice che anche Giorgia Meloni sia furibonda con il plenipotenziario Edmondo Cirielli per aver candidato Creazzo e creato seri problemi a FDI con la pesante accusa di mafia.

Scalpitano i cosiddetti 'signori' delle tessere come Giovanni Aruzzolo, Domenico Tallini, nonché Nicola Paris e Giuseppe Neri tutti di centro destra. Gli unici nomi certi, al momento, sono quelli di Sergio De Caprio alias Capitan Ultimo e della fisica Sandra Savaglio. Per Klaus Davi, un tecnico apprezzato trasversalmente da Matteo Salvini come da Marco Minniti e, cosa decisiva, dalla stessa Santelli, nonché forte di ottime relazioni istituzionali , si profila una possibile delega per il settore della comunicazione. Ma a decidere sarà solo la 'Lady di ferro' di Cosenza che sta dimostrando determinazione nel gestire una situazione delicatissima. Ma per quanto ancora potrà durare un simile cinema?