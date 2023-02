Calderone, negato lo smart working ai dipendenti. Nuova bufera sulla ministra

Calderone, non solo le "spese pazze": anche la rottura con i sindacati

La ministra Marina Calderone non deve solo difendersi dalle accuse per le presunte spese pazze all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ente che ha presieduto per 18 anni per poi cedere la poltrona al marito, ma anche con la rivolta interna nel suo ministero, con l'aperta protesta per i suoi metodi da parte dei dipendenti e le relazioni interrotte con i sindacati. Calderone - si legge sul Fatto Quotidiano - è finita al centro pure di un’indagine della Corte dei conti (M5S e Alleanza Verdi e Sinistra vogliono che riferisca in aula). C’è anche un fronte interno. In questi giorni, infatti, i lavoratori del ministero sono in rivolta per la gestione che la titolare di Via Veneto ha deciso di imporre ai rapporti sindacali, un metodo che alcuni dipendenti dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ricordano bene. Il malumore è sfociato il 14 febbraio nella protesta di centinaia di dipendenti sotto la sede di via Flavia.

Il motivo scatenante - prosegue il Fatto - è stata la decisione di ridurre bruscamente lo smart working. Fino a dicembre scorso, infatti, il ministero del Lavoro aveva una delle migliori organizzazioni in materia, tra le più avanzate della Pubblica amministrazione. Nella fase peggiore della pandemia tutti gli oltre 700 lavoratori sono stati dotati di una postazione digitale e hanno lavorato senza interruzioni, tutto cristallizzato nel Piano organizzativo (Piao) con tanto di volontà espressa dal ministero di voler dare continuità all’esperienza. Dopo il suo arrivo, però, Calderone ha invece deciso una brusca inversione di rotta. Nel nuovo regolamento lo smart working è stato ridotto a un massimo di sette giorni mensili (prima erano tre settimanali) imponendo allo stesso tempo un minimo di 15 giorni lavorativi in presenza.