Calenda? Clamorosa legnata sulle gengive per il “Churchill dei Parioli”

Grandi sorrisi dell’Annunziata che significavano un eloquente “ma che stai a dì?”

Ieri il leader d’Azione, Carlo Calenda, si è presentato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più (Rai 3), per dire che esce dalla coalizione di centro – sinistra.

Il mondo ha tirato finalmente un sospiro di sollievo.

Le cancellerie occidentali brindano mentre sono in corso caroselli automobilistici nelle principali capitali europee.

La stessa Merkel ha fatto un bagno nuda nel mar baltico per festeggiare la fine di un periodo di dubbi e apprensioni.

La Regina Elisabetta ha indetto invece un the danzante nei giardini reali per festeggiare con figli e nipoti la notizia.

Ma quello che è successo è il segno del degrado umano, civile e politico di una nazione, la nostra.

Una situazione assolutamente ridicola, surreale, da vera Repubblica delle banane a cui è purtroppo ridotta l’Italia, grazie a gente come l’ex ministro che da quando ha perso il ministero dà i numeri.

Come si fa a firmare un patto con il sangue (oltretutto scritto da lui) e poi infrangerlo platealmente solo dopo cinque giorni, come del resto ha fatto notare la sua alleata Emma Bonino di +Europa?

Calenda ha detto che dopo che Enrico Letta ha imbarcato cani e porci e cioè Fratoianni Bonelli Di Maio e Tabacci, lui non ne vuole sapere più niente ed è automaticamente fuori.

Il toro dei Parioli ha fatto sapere agli italiani trepidanti dalle sue labbra che è vittima di un perfido tradimento, di un tranello, di un agguato, di una tresca, di una cattiveria, di una mascalzonata.

Al che l’Annunziata, giustamente, ha tirato fuori il famoso documento programmatico di due pagine fitte stilato e soprattutto firmato da Letta e Calenda in data 2 agosto 2022 che recita al punto 2 che sono “previste anche altre alleanze”, insomma che il patto tra Pd e Azione non era certo un patto a due ma aperto ad una pluralità di soggetti.

E pensare che per un giorno Calenda aveva pure pregustato l’idea di fottersi il posto di segretario del Pd, incominciando a rampognare la Meloni prima che il legittimo proprietario gli togliesse il microfono.

Il povero ciambellone è allora caduto dal pero catodico e dopo una sonora capocciata sul terreno e rimbalzato sul suddetto (pero).

Infatti è sbiancato, ha sputacchiato in aria, per di più senza mascherina, e ha provato l’italica arte dell’arrampicata sugli specchi imbottiti di sapone: “no guardi, legga bene, è scritto in piccolo ma c’è, il patto diceva che Bonelli e Fratoianni non mi dovevano attaccare e che si dovevano sottomettere alla nostra visione atlantista e draghiana”.