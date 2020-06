Cambiano i Dl Sicurezza di Salvini. L'annuncio di Conte: “Stiamo lavorando"

Il governo cambierà presto i decreti sicurezza introdotti dal precedente esecutivo, quando ministro dell’Interno era Matteo Salvini. Ad assicurarlo, in un’intervista a Fanpage.it, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Che assicura che si sta lavorando in questa direzione e che le modifiche potranno arrivare presto, tanto che la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, potrebbe presentare la versione finale delle modifiche in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. “Ci stiamo già lavorando”, assicura Conte quando gli viene chiesto se le modifiche dei decreti sicurezza siano nell’agenda del governo.

Conte ammette che i tempi per queste modifiche potrebbero non essere brevissimi: “Non credo ce la faremo perché siamo molto impegnati su vari fronti, con il piano di rilancio che sta assorbendo molto”, afferma da Villa Pamphili, dove sono in corso gli Stati generali dell’Economia. Ma Conte garantisce che si tratta di un obiettivo a breve termine del governo: “Stiamo lavorando e la ministra Lamorgese ha avuto l’incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche del decreto sicurezza. Quindi se non questa settimana, io spero già la prossima potremo ritrovarci al Consiglio dei ministri per approvare le modifiche al decreto sicurezza”. Modifiche che, sottolinea ancora il presidente del Consiglio, sono “inserite già nel nostro programma con cui siamo nati come governo e abbiamo chiesto la fiducia”.

Conte, durante l’intervista, parla anche di un altro tema legandolo in qualche modo alle modifiche dei decreti sicurezza: il provvedimento con cui è stata introdotta l’emersione dei rapporti di lavoro in nero in settori come quello dell’agricoltura, con la regolarizzazione dei migranti. Una misura che nasce dal “problema di contrastare il caporalato e quindi di recuperare al circuito della regolarità lavorativa una serie di prestazioni di agricoltura così come il lavoro famigliare, di colf e badanti. Quindi il provvedimento che abbiamo varato mira a regolarizzare queste situazioni, offre una opportunità di recuperare queste situazioni di lavoro nero e lo abbiamo fatto in piena consapevolezza di questo fenomeno. Ovviamente nello stesso tempo non abbiamo consentito la regolarizzazione in collegamento con alcune fattispecie di reato”. Un provvedimento che, spiega lo stesso Conte, è un primo passo verso le modifiche ai decreti sicurezza.

M5s: Conte, Venezuela? Fake news, nulla da chiarire - "I responsabili del Movimento 5 Stelle hanno gia' assicurato che si tratta di una fake news. Penso che non ci sia nulla da chiarire". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso Venezuela-M5s in una intervista alla 'France Presse'.

Autostrade, Conte: proposta Aspi inaccettabile, chiudere dossier - "La proposta transattiva di Autostrade per l'Italia non è accettabile da parte del governo, a questo punto il dossier va chiuso". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una intervista a Fanpage.it. "Per quanto riguarda Autostrade - aggiunge - ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier il prima possibile, perché ce lo stiamo trascinando da un po' di tempo ed è un'incertezza che deve avere termine".

Alitalia: Conte, nascera' una newco ma non sara' carrozzone di Stato - "Abbiamo un progetto: nascera' una newco, una nuova societa' che non sara' un carrozzone di Stato, ma un nuovo soggetto che dovra' riuscire ad interpretare quello che e' lo spazio di mercato attualmente disponibile, sia in Italia che per quanto riguarda le tratte internazionali". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante un'intervista a "Fanpage", parlando del dossier Alitalia. "Oggi avremo una riunione con i ministri competenti per definire il dossier", ha detto, sottolineando la necessita' di "presidiare questo spazio di mercato perche' e' importante avere un vettore: non tanto per la questione di bandiera, ma perche' nella logica dell'interconnessione dei trasporti e' fondamentale". Stando al premier, l'annuncio potrebbe arrivare gia' nella giornata di domani con le prime indicazioni per la costituzione della newco e l'avvio del lavoro per il piano industriale. La nostra visione del Paese, ha detto, si basa "sull'integrazione dei sistemi di trasporto, nei collegamenti con i porti, passaggio fondamentale per rendere piu' efficiente l'utilizzo delle infrastrutture".

Ue: Conte, fondi europei sono un investimento - I fondi europei per rilanciare l'Italia, dopo la pandemia, non sono un tesoretto ma "un investimento" per la modernizzazione del Paese. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una intervista alla 'France Presse'. "E' l'occasione - dice Conte - per disegnare un'Italia migliore, per lavorare a un progetto serio di investimenti, che rendera' il Paese piu' moderno, piu' verde, piu' inclusivo dal punto di vista sociale". "Dobbiamo essere pronti - prosegue Conte - a spendere al meglio i fondi europei. Questo non e' un tesoretto per il Governo in carica, ma un investimento che dobbiamo fare in Italia e in Europa per i nostri figli e nipoti". Conte conclude: "Negli ultimi anni l'Italia ha avuto un tasso di crescita piu' basso rispetto agli altri Paesi europei. Oggi, con queste risorse, abbiamo l'occasione per recuperare il ritardo".