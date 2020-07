Camera: D'Uva (M5s), ottimo risultato restituzione 80 milioni

"Oggi in Ufficio di Presidenza alla Camera abbiamo approvato il bilancio 2020 di Montecitorio. La buona notizia e' che anche quest'anno riusciamo a risparmiare risorse e a restituire gli avanzi di amministrazione alle casse dello Stato. Si parla di 80 milioni di euro che, invece di restare dentro il Palazzo, potranno essere spesi per tutti i cittadini. Inoltre, nonostante le spese improvvise dovute all'emergenza Covid, i nostri conti sono rimasti in equilibrio. Credo siano ottimi risultati ed e' importante condividerli con voi!". Cosi' su Facebook il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D'Uva.