Camera, ecco chi sono i deputati che hanno preso il bonus Inps

E' partita la caccia ai cinque 'furbetti di Montecitorio'. A quali partiti appartengono? Sono domande che circolano in modo molto insistente — nelle chat dei parlamentari prima, e ora anche sui social network — a partire dalla mattina di domenica 9 agosto.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, cinque parlamentari (e un conduttore tv) avrebbero richiesto (e incassato) nei mesi scorsi all’Inps il bonus da 600 euro (per i mesi di marzo e aprile; da mille per il mese di maggio) destinato a partite Iva, co.co.co, liberi professionisti, e previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio durante l’emergenza Covid. Ad accorgersi delle richieste sarebbe stata la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, una struttura creata dal presidente Pasquale Tridico. I nomi dei parlamentari non sono noti, per motivi di privacy. I sospetti puntano il dito su tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva.

Il bonus dell’Inps era stato introdotto con il decreto Cura-Italia (decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18) e con il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Lo spirito della norma era quello di aiutare partite Iva, co.co.co., lavoratori stagionali, dello spettacolo, non titolari di pensione, che erano in gravi difficoltà a causa dello stop alle attività o della perdita del lavoro dovuto alla pandemia di coronavirus. Si tratta di un bonus erogato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, nei momenti di massima emergenza per il Covid-19.

Nessuna violazione della legge, i parlamentari aveva diritto a chiedere il bonus, purché fossero partite Iva, co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi), lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Assicurazione Generale Obbligatoria, lavoratori stagionali dei settori del turismo, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali o incaricati di vendita a domicilio. La richiesta, da effettuare in via telematica, non prevedeva requisiti di reddito. I liberi professionisti potevano usufruire di un’indennità di 600 euro per marzo e aprile e di 1.000 euro per maggio (per ricevere la quota di maggio era necessario dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto al 2019). Anche i collaboratori coordinati e continuativi potevano ricevere 600 euro per marzo e aprile e 1.000 per maggio: e per ricevere il bonus maggiorato di maggio i collaboratori dovevano dimostrare che il rapporto di lavoro era cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio). Il tema è di opportunità politica: ogni deputato, infatti, guadagna mensilmente 12.439 euro.

I leader di quasi tutte le forze politiche, e il presidente della Camera Roberto Fico, sono intervenuti per stigmatizzare il comportamento dei cinque deputati. Tra loro, il leader del Pd Nicola Zingaretti, quello della Lega Matteo Salvini, quella di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (che ha lanciato l’hashtag #BonusInpsIoNo per far "emergere per esclusione" i 5 "furbetti"). Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex capo politico dei 5 Stelle, si è spinto a chiedere le dimissioni dei parlamentari coinvolti, "di qualsiasi partito siano". A esprimersi in modo critico sono stati anche esponenti di spicco di Forza Italia e di Italia Viva.