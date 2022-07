Cannabis, Adinolfi (Lega-Gruppo Id): consumo e disturbi in crescita. Cosa fa l’Ue?



“Ogni anno circa 135.000 persone entrano in trattamento specialistico per problemi legati al consumo di cannabis e molti di essi sono giovani. Considerato che il consumo di cannabis in Europa è in continua crescita, in particolare tra i giovani compresi tra 15 e 24 anni, non possiamo permettere che questo trend preoccupante venga ignorato dalle istituzioni europee. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione in Commissione per chiedere azioni volte a limitare il consumo di cannabis e sensibilizzare i cittadini europei in merito ai danni derivanti dall’assunzione frequente o continuata di droghe leggere a fini ricreativi”. Lo dichiara l’eurodeputato della Lega-Gruppo ID Matteo Adinolfi.