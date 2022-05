Il Copasir indagherà su Capuano. Lega, nuova tegola per Salvini

L'annuncio del presidente del Copasir Adolfo Urso

Il Copasir "che come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull'attivita' dei parlamentari, conferma di aver avviato le usuali procedure informative previste, a norma della legge 124/2007, in merito all'attivita' che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall'avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Paese su temi inerenti la sicurezza nazionale". Lo fa sapere il presidente del Copasir, Adolfo Urso. Capuano, consigliere di Matteo Salvini, ha lavorato all'organizzazione del viaggio a Mosca del leader leghista.

Antonio Capuano, ex deputato di Forza Italia tra il 2001 ed il 2006, e' balzato alle cronache negli ultimi giorni come un consigliere 'ombra' di Salvini per la politica estera. Intervistato ieri da diversi giornali, l'uomo si e' definito "avvocato, specializzato in diritto internazionale. Assisto diverse ambasciate". Sicuramente ha contatti con quella russa a Roma dove, secondo quanto riporta il 'Domani', l'1 marzo avrebbe portato il leader leghista ad una cena con l'ambasciatore Sergej Razov.



Incontro di cui - ad una settimana dall'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca - non sarebbe stato messo al corrente Palazzo Chigi. Piu' recentemente poi Capuano, sempre attraverso i suoi rapporti con la rappresentanza diplomatica russa, avrebbe lavorato ad una missione di Salvini a Mosca, dove avrebbe dovuto presentare "un piano di pace in quattro punti". L'iniziativa e' poi naufragata tra le polemiche.



Il Copasir mette da tempo in guardia sulla "minaccia ibrida" rappresentata dalla Russia che ha nel mirino, ha ricordato piu' volte Urso, "le democrazie occidentali e l'Italia". Un approfondimento e' stato dedicato dal Comitato alla missione sanitaria che tra il marzo ed il maggio del 2020 ha portato nel Bergamasco e nel Bresciano un centinaio di militari russi per aiuti e bonifiche in piena pandemia da Covid, ma che poteva nascondere intenti spionistici e di propaganda. C'e' stato poi il caso di Walter Biot, capitano di fregata in servizio allo Stato maggiore della difesa, che ha trafugato documentazione classificata consegnandola ad un ufficiale del Gru (il Servizio di intelligence militare russo), addetto proprio all'ambasciata.



Piu' recentemente e' avvenuto lo 'scambio' di espulsioni di diplomatici tra Mosca e Roma. L'attivismo della rappresentanza diplomatica russa in Italia e' quindi da tempo monitorato dal controspionaggio dell'Aisi. Ed i soggetti in qualche modo 'agganciati', come potrebbe essere il caso di Capuano, sono noti all'intelligence. Per saperne di piu', comunque, il Copasir chiedera' informazioni ai servizi sull'ex parlamentare e probabilmente anche alla Farnesina, dato che l'uomo ha sostenuto di avere rapporti con diverse ambasciate.

