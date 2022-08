Carfagna, Gelmini e Brunetta nuovi pasionari con il pugno chiuso alzato

Brunetta, Carfagna, Gelmini: i tre nuovi pasionari

E chi lo avrebbe mai detto che Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, sarebbero diventati, a fine carriera, delle pasionarie e pasionari rosse (scrivo così in omaggio alla Boldrini se no si incazza). Infatti ora, per quei giochi perversi del destino, che Saragat definiva efficacemente come “cinico e baro”, i tre dell’Apocalisse si ritrovano insieme dall’altra parte della barricata, dopo decenni e decenni di centro – destra. Naturalmente, come avvenne per quel ministro che si ritrovò una “casa a sua insaputa” loro dicono di non saperne niente, che non sono cambiati loro, ma sono cambiati e mutati gli equilibri politici e così… bla bla bla, loro ora si ritrovano con Nicola Fratoianni che è ancora abbastanza comunista, ma non quelli di salotto, questo è verace, ideologico e ideologizzato. Ed ora, poveretti, come faranno il trio Lescano di questi Fregoli della politica, a giustificarsi con i propri cari e con gli ex elettori?

Per Brunetta è un po’ più facile alzare il pugnetto, visto che iniziò a fare politica con il Partito socialista di un tal Craxi Bettino. E poi c’ha dalla sua la storiella che racconta da decenni in televisione ammorbando il Paese ad ogni piedino sospinto, e cioè la vicenda della famiglia povera che viveva in un tugurio di Venezia con lui bambino che accompagnava a vendere “gondolete” falsamente dorate ai turisti per mettere insieme il pranzo con la cena. Storia strappalacrime che ricorda un film proprio in voga in quegli anni del regista Raimondo Del Balzo "L’ultima neve di primavera".

Ma che dire di Mara Carfagna? Figlia di un preside democristiano di Salerno, famiglia medio - alto borghese, amicizie che contano, non può poverina neppure invocare l’ “effetto gondoleta”, perché i soldi la famiglia ce li ha e in abbondanza. La storia è nota. Modella, show girl (Colorado Café) e poi alla corte di Re Silvio I da Arcore che la tratta benissimo, da vera Regina, e anche lei fa di tutto e di più per compiacerlo e così entra in politica e diventa famosa, essendo anche belloccia. Si dice che sia stata fatta fuori dalle badanti di Berlusconi, in primis la prosperosa Mariarosaria Rossi.

Lei ha detto che di Berlusconi mantiene tutta la stima ma pare che la cosa non sia stata pienamente ricambiata ed ora siamo al C’eravamo tanto amati, con dichiarazioni reciproche di “amarezza e delusione”. Certo che vedere la Carfagna con il pugno chiuso alzato insieme a Nicola Fratoianni mentre marcia per il Sol dell’avvenir sarà uno spettacolo che compensa gli italiani della pandemia e della siccità, meglio di una serie Amazon.

E poi passiamo a lei, la terza componente del Trio, Mariastella Gelmini. Molto ministra, molto maestrina, ha un’aria sexy trasgressiva che deve aver solleticato qualche fantasie proibita di Silvio. Famosa, da ministro dell’Istruzione(!), per una gaffe storica perché pensava che esistesse un tunnel, per di più sotterraneo, di più 700 Km tra Ginevra e L’Aquila in cui viaggiassero gli infidi neutrini. Arrivò anche a quantificarne la spesa e a ringraziare gli enti preposti. Le risate mondiali ai danni dell’Italia furono amplificate dal fatto che, per sovraprezzo, la notizia che i neutrini viaggiassero più veloci della luce, era falsa ed era frutto di un cavetto non bene allacciato al computer dal fisico napoletano Antonio Ereditato. La vedete anche lei, Marisatella Luxemburg, su una barricata sempre con Fratoianni, suo nuovo amore al posto di Silvio, mentre col pugno alzato si batte contro gli ex amici? Ci sarò da ridere e molto. Un piccolo compenso che questi politicanti offrono al popolo italiano in cambio delle loro malefatte.