Carfagna: "La Meloni mi piace molto". Silura Caldoro per la Regione Campania

"Giorgia Meloni mi piace molto. Non sono sempre d'accordo sulle cose che dice ma mi piace molto, e' una donna tenace, coraggiosa, caparbia e coerente. Questo ha pagato nei sondaggi e nelle tornate elettorali, ha portato il suo partito dal 2% al 15% , come dicono i sondaggi. Forse ha fatto anche qualcosa di piu', ha dimostrato, tra mille difficolta', che anche in Italia e' possibile costruire una leadership femminile". Cosi' la vicepresidente della Camera e deputata di Fi Mara Carfagna, ospite a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "Per essere il leader del centrodestra, pero', serve fare quello che solo Berlusconi e' riuscito a fare, cioe' armonizzare anime diverse e costruire una sintesi tra sensibilita' differenti. Berlusconi - ha aggiunto - e' riuscito a farlo e riusciva a interpretare e dare rappresentanza anche alle ragioni degli alleati, a volte a scapito delle ragioni del suo stesso partito. Fino ad oggi ne' Salvini ne' MELONI sono riusciti a fare questo".

Regionali, Carfagna: Caldoro? Serve passo di lato per unità coalizione - "Non ne farei una questione di nomi, proverei a fare uno sforzo per trovare un nome, una squadra e un programma che possano garantire l’unità della coalizione. Per farlo c’è bisogno di fare un passo di lato e di un individuare un nome e un progetto che siano in grado di privilegiare l’unità della coalizione”. Così la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 rispondendo a una domanda se nelle elezioni Regionali in Campania Forza Italia deve rinunciare alla candidatura di Stefano Caldoro a favore dell’unità del centrodestra.

Coronavirus, Carfagna: Preoccupata per scontro governo-Confindustria - "L’emergenza ha lasciato cicatrici profonde nel Paese. Ci preoccupa moltissimo lo scontro tra il Governo e il mondo produttivo, perché il mondo produttivo rappresenta l’ossatura del nostro sistema Italia, eppure gli imprenditori e gli industriali non riescono ad avere la liquidità che è stata promessa dal Governo e spesso hanno dovuto anticipare la cassa integrazione che il Governo ha promesso e non ha erogato”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24. “L’attivismo e il protagonismo del presidente Bonomi e della Confindustria, che ha fatto bene a richiamare il Governo alle sue responsabilità, è sicuramente un segnale a tutta la politica che evidentemente non riesce a rappresentare il mondo produttivo”.

Fi, Carfagna: Non deve omologarsi agli alleati - "Forza Italia deve evitare di omologarsi agli alleati e deve ritornare ad essere la voce del mondo produttivo, dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti. La ricetta del centrodestra è l’unica in grado di salvare il Paese. Forza Italia deve recuperare una voce che è stata flebile in questo ultimo periodo”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24. "Qualcuno a dire il vero lo ha anche fatto, non dirò mai chi. Però c’è chi ha riconosciuto di aver avvallato una linea che non ha fatto il bene del nostro partito e dell’area dei moderati del centrodestra", dice rispondendo a una domanda se qualcuno all’interno di Forza Italia avrebbe dovuto chiederle scusa per non aver seguito da subito la sua proposta di differenziarsi dalla Lega.“Il Paese – ha aggiunto Carfagna - ha bisogno di un’area moderata e liberale in buona salute. Il merito di aver rimesso Forza Italia al suo posto è sicuramente di Silvio Berlusconi che ha ricordato a tutti qual è la natura del nostro partito, che è moderato, liberale, europeista, atlantista e garantista”.

CARFAGNA: SCOPRIRE DI ASPETTARE UN BAMBINO DURANTE IL LOCKDOWN NON È STATO FACILE. È STATA UNA GIOIA MA ANCHE UNA PREOCCUPAZIONE – “È stato un periodo molto difficile. Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione. Tutti abbiamo vissuto momenti di preoccupazione e di angoscia con la paura di essere contagiati. Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perché volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c’era l’impossibilità di varcare i confini regionali. Un giorno non ce l’ho fatta e l’ho detto facendo una videochiamata. Sono stati i primi a saperlo, purtroppo a distanza. Non abbiamo ancora scelto il nome, ne abbiamo diversi che ci piacciono ma aspettiamo prima di vederla e conoscerla”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 parlando della sua gravidanza.

CARFAGNA: FARE UN FIGLIO È UNA SCELTA D’AMORE - “Fare un figlio è innanzitutto una scelta d’amore. È il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figli, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternità perché manca un altro presupposto importante che è la solidità economica e la possibilità di fare progetti a lunga scadenza. Questo perché in Italia ci sono tante donne che non lavorano o hanno un lavoro precario e sottopagato, ci sono tante coppie che vanno avanti grazie alle pensioni dei genitori. In queste condizioni è difficile mettere in cantiere dei figli. Su questo si deve intervenire e lo si può fare soprattutto in questa fase con i tanti fondi che arriveranno dall’Europa”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 parlando della sua gravidanza.