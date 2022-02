Csm, Cartabia: "Tocca al Parlamento. 41 bis mai stato in discussione"

Pnrr: Cartabia, Governo attento a problema truffe su fondi

"Oggi non ho detto una parola sulla riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario: ora e' il tempo del Parlamento". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, chiudendo la sua audizione in Commissione Giustizia della Camera incentrata sui progetti del Pnrr. "Ci sia spazio per le riflessioni che tanti di voi hanno sollecitato", ha detto Cartabia al termine dell'audizione, assicurando che "il Governo e il ministro seguiranno passo passo con attenzione tutto cio' che ci sara' da fare".

"Il Governo e' attentissimo al problema delle truffe, ad ogni forma di appropriazione dei danari che arrivano, soprattutto quello che arrivano dall'Europa che non devono finire ad alimentare gli appetiti delle organizzazioni criminali". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, in audizione alla Camera, rilevando che in tal senso "si stanno muovendo le autorita' comtenenti, la Gdf e' in prima linea". Cartabia ricorda anche la "costituzione di Eppo, il procuratore europeo, che e' uno strumento formidabile, destinato a vigilare che gli interessi finanziari dell'Unione non vengano pregiudicati".



A tal proposito, la Guardasigilli ha ricordato che "abbiamo istituito 22 procuratori delegati, e nell'ultimo Consiglio Gai e' stato detto che i procuratori italiani sono i piu' attivi e i piu' competenti perche' hanno grande esperienza nel 'follow the money', intercettare le organizzazioni criminali seguendo i flussi di denaro. Questa struttura dara' buona prova anche per presidiare i fondi del Pnrr". La ministra, dunque, ha spiegato che e' vero che "la priorita' e' stata l'efficienza del sistema giustizia, ma una giustizia efficiente risponde piu' prontamente al problema dell'illegalita'. Non c'e' contrapposizione, sono cose che vanno nella stessa direzione".