Cartelle esattoriali, lite nel governo. Il M5S: cancellarle fino a 10.000 euro

Scontro durissimo nel governo e nella maggioranza sulla cancellazione delle cartelle esattoriali. Tanto che il via libera al Decreto Sostegno rischia clamorosamente di slittare ulteriormente, dopo gli incomprensibili ritardi dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

Inizialmente si era parlato della cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro, ma la Lega (e in parte anche Forza Italia) spingono per elevare il tetto fino a 10mila euro. Ma a mettersi di traverso è il Movimento 5 Stelle.

Fonti governative dei pentastellati spiegano ad Affaritaliani.it che "è assolutamente impossibile arrivare a 10mila euro, ma anche su 5mila ci sono grossi problemi. Molti nel Movimento vorrebbero fermarsi al massimo a 1.000 euro". I gruppi del M5S, a maggioranza quasi totale, non solo assoluta, "non vogliono questo condono".

Ma la Lega insiste e si mette a sua vota di traverso. "Non si tratta di un condono, ma di aiutare chi non potuto pagare per colpa del Covid e delle restrizioni. Incomprensibile la posizione ideologica del M5S", spiegano fonti governative del Carroccio.

Insomma, lite furiosa e rischio di nuovo rinvio per il tanto atteso decreto.