Casaleggio scarica il M5s: "Nessun supporto da Rousseau se diventa partito"

Davide Casaleggio annuncia sul Blog delle Stelle, organo ufficiale del Movimento 5 Stelle, che Rousseau lavorera' "per una decentralizzazione, dando strumenti che rendano autonomi gli attivisti, che aumentino il loro potere decisionale, ma anche la loro responsabilita' nella soluzione di problemi affinche' le decisioni non siano accentrate in poche persone, ma distribuite". Il patron della piattaforma web spiega che "ci attiveremo affinche' gli strumenti di partecipazione che abbiamo creato in questi anni siano a disposizione di tutti con un modello open source e saremo pronti a collaborare con tutti quei movimenti, associazioni e organizzazioni che come noi nel mondo vogliono dare voce alle persone e connetterle in processi innovativi finalizzati a risolvere problemi di grande impatto sulla societa' come quelli ambientali, economici o culturali". Tutto questo per "trovare un nuovo modello di sostentamento per il futuro che consenta di poter continuare a garantire ai cittadini quello spazio gratuito e aperto di partecipazione che meritano e che qualcuno oggi forse vorrebbe cancellare venendo meno agli impegni presi".

M5s: Casaleggio avverte, niente supporto se diventa partito

"Garantiremo le attivita' che verranno richieste dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle, cosi' come abbiamo sempre fatto con serieta' e lealta', per la realizzazione del percorso che il Movimento riterra' di voler fare, ma qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potra' piu' essere garantito, dal momento che non sarebbe piu' necessario poiche' verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identita' di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere". Lo scrive Davide Casaleggio in un lungo post sul Blog delle Stelle.

M5s: Casaleggio, calunniato da chi ha posizione grazie a me

"Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre anche da persone che grazie al nostro lavoro ricoprono oggi posizioni importanti". Lo scrive il patron di Rousseau, Davide Casaleggio, in un lungo post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Per 15 anni ho prestato la mia attivita' gratuitamente per un'idea di partecipazione collettiva da parte dei cittadini alla vita del proprio Paese. Lo hanno fatto anche migliaia di attivisti che continuano a regalare il loro tempo alla comunita'", spiega Casaleggio. "Quando mi e' stata offerta la guida di un ministero, ho rifiutato pensando che il ruolo di supporto del movimento fosse piu' importante. Ho sempre rispettato i ruoli anche quando non ero d'accordo con le scelte prese. Il mio silenzio negli anni e' stato un atto di profondo rispetto nei confronti di chi ha creduto nel nostro sogno, cosi' come oggi ritengo sia doveroso parlare per onesta' intellettuale".