Casalino: "Nel Pd cancri da estirpare". Poi le scuse. Ma è bufera. Dem furiosi

Rocco Casalino all'attacco del Partito Democratico. L'ex portavoce di Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai1, ha duramente criticato il partito: "Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati". Poi, però, dopo la bufera che le sue parole hanno provocato sui social, Casalino ha corretto il tiro e si è scusato. "Mi sono gia' scusato in diretta per la mia frase che e' stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata". Lo sottolinea Rocco Casalino, gia' portavoce dell'ex premier, Giuseppe Conte. "Cio' che volevo dire e' che il Pd e' una comunita' fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere cio' che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto piu' nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata", aggiunge.

Le scuse di Casalino hanno placarto la polemica sui social. "Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (#Casalino o chiunque altro) definisca il @pdnetworkun corpo con "cancri da estirpare", per di piú su una rete del servizio pubblico. L'Amm Delegato Rai e il Direttore di Rai1 ne dovranno rispondere in #Vigilanza #orabasta", protesta su Twitter Andrea Romano. E la deputata Giuditta Pini aggiunge: "Ciao @roccocasalino, sono uno dei cancri da estirpare? Vorrei capire. Se vuoi ci vediamo e me lo dici di persona. Attendo con ansia il tuo coraggioso riscontro".

Dario Parrini non risparmia le accuse al 5 Stelle: "Insultando una parte del @pdnetwork (che secondo lui contiene "cancri da estirpare"), #RoccoCasalino insulta tutto il Pd. Tutto il Pd dovrebbe pacatamente replicargli che le sue parole non dicono nulla di serio sul nostro partito. Invece dicono tutto, purtroppo, di Casalino". Protesta anche Matteo Orfini, della minoranza dem, che giudica l'esternazione di Casalino come "la chiusura di una stagione piuttosto infelice". Durissima l'ex sottosegretaria al Mise, Alessandra Morani: "Quando Casalino parla del mio partito si sciacqui la bocca". Finché con il voto al governo Conte il suo lauto stipendio veniva garantito non c’era nessun “cancro da estirpare” nel Pd. Quando parla del mio partito #Casalino si sciacqui la bocca.

Ma gli attacchi ai dem arrivano anche dal leader di Azione, Carlo Calenda, che in un tweet ironizza: "Giornatina se sei del PD: Le sardine ti dicono che sei tossico e Casalino, signorilmente, ti paragona al cancro. Direi che la parola d'ordine dell'origine dagli alleati 5S si potrebbe pure prendere in prestito per mezza giornata". Il dirigente nazionale del Pd, Nicola Oddati, però ribadisce: "Sono del tutto inaccettabili i gravissimi insulti del signor Rocco Casalino alla comunità del Partito Democratico, intollerabili per gli argomenti e le parole usate. Se ne vergogni - conclude - e porti rispetto per una comunità che ha tanto da insegnare, un largo consenso nel Paese e migliaia di eletti nelle istituzioni''. A protestare contro l'ex concorrente del Grande Fratello anche l'ex ministro Giuseppe Provenzano. "Chiunque commenti le nostre vicende porti rispetto verso una comunità che ha problemi, difetti, ma anche la forza di mettersi in discussione democraticamente, cambiare e uscire da una crisi più forte di prima". Chiede l'intervento della presidente del partito, Valentina Cuppi, il deputato Emanuele Fiano. Per lui il linguaggio usato dal 5 Stelle è "inaccettabile, violento, insultante. Si intromette nella vita di un altro partito. Si è oltrepassato il limite - dice Fiano - Questa non è politica, è il linguaggio dell'antipolitica e della distruzione dei rapporti politici. Cuppi Deve pretendere scuse formali da Casalino, e anche Giuseppe Conte dovrebbe parlare".