Casamonica, Di Maio all'ex 5S Lozzi. "Storico, altri si sono presi il merito"

Sedici secondi per "continuare l'operazione verita'". Sono quelli bastati a Monica Lozzi, candidata sindaca di Rivoluzione Civica a Roma, per gettare benzina sul fuoco nella campagna elettorale per la Capitale, che vede fra i protagonisti Virginia Raggi e il Movimento 5 stelle.



Un audio di Luigi Di Maio - che respinge al mittente qualsisasi possibile "strumentalizzazione" - reso pubblico dalla presidente del VII municipio e', infatti, entrato a gamba tesa nella vicenda, raccontata con orgoglio da M5s, dell'abbattimento delle villette del clan Casamonica, che non sarebbe stata un'operazione da ricondurre, dunque, secondo Lozzi, solo alla prima cittadina della Capitale. "Grazie e grazie anche a te", si ascolta sulla pagina Facebook della candidata, trasmesso da Romatoday, perche' state facendo "un grande lavoro pure tu" e "non so se ci sara' mai riconosciuto" e se a te "ti sara' mai riconosciuto, hai fatto una cosa storica di cui altri si sono presi il merito purtroppo".



Parole che pero', non sarebbero affatto riferite a Virginia Raggi, ma al segretario della Lega, Matteo Salvini come precisa lo staff di Di Maio: "nell'audio fatto ascoltare da Monica Lozzi in una trasmissione radio, e ripreso da alcuni organi di stampa, il ministro Di Maio faceva chiaro riferimento a Matteo Salvini. Dunque qualsiasi tipo di strumentalizzazione o di riferimento alla sindaca Raggi e' falso e pretestuoso. Il ministro Di Maio ha sempre espresso il proprio supporto all'operato della sindaca. Il grande impegno di Raggi a favore della legalita' e' sotto gli occhi di tutti".