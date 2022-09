Caso Richetti, Rogati: "Ho i video di molti politici. Ore al telefono con lui"

Caso Richetti, Rogati: "Quando verrà eletto saranno dolori"

Continuano ad emergere nuovi dettagli sui presunti abusi sessuali ascrivibili al senatore di Azione Matteo Richetti, a parlare adesso è la donna finita al centro del caso, Maria Lodovica Rogati. "Io - spiega l'attrice al centro della vicenda a Repubblica - ho delle registrazioni. Ho dei video con altri politici che adesso mi stanno attaccando. Pensano che se una è carina, allora può essere trattata come se fosse una velina". Rogati è un fiume in piena. "No, io non ho fatto accuse su Fanpage. Comunque, non chiamerei la ragazza presunta vittima, ma vittima. È una mia opinione. Sono stata messa in mezzo e adesso bisogna minare la mia credibilità".

"Oggi - prosegue Rogati a Repubblica - mi sento scaricata da molti politici che si devono vergognare per quello che stanno facendo. Quando dai tabulati emergerà la conversazione con Richetti ed altre varie chiacchierate, lunghe anche più di un’ora, come le giustificherà il senatore? Cosa dirà? Che è stato più di un’ora al telefono con la sua stalker? A questo punto, quando verrà eletto, saranno dolori. Come potrà negare di essere stato al telefono un’ora con quella che lui definisce una che lo perseguita?".