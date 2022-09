Caso Richetti: "Vi state mettendo contro i poteri forti". Rogati, i precedenti

Caso Richetti, l'accusatrice e le condanne. Lei ora ritratta tutto

Continua a far discutere il caso Matteo Richetti a pochi giorni dalle elezioni, accusato di molestie sessuali da una donna. la signora in questione, si è appreso ieri, si chiama Lodovica Mairé Rogati, 42 anni, attrice, ex modella e presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne “Io non ci sto”. Il parlamentare di Azione - si legge su Repubblica - messo sotto accusa da un’inchiesta di Fanpage si dichiara innocente. Avrebbe abusato di questa donna nel suo ufficio vicino a palazzo Madama il 16 novembre del 2021. "Non ho fatto nulla" dice il politico. Messaggi ricattatori e a sfondo sessuale "mai scritti da Richetti e creati ad arte", fanno sapere dall’entourage del senatore. La donna (lo ha ribadito lei stessa ieri) non ha presentato nessun esposto. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ieri ospite di Metropolis, ha detto che ormai "il caso comincia a chiarirsi". Si tratta, ha detto, "di un’operazione elettorale, un atto di barbarie giornalistica".

Esistono, viceversa, - prosegue Repubblica - tutta una serie di inchieste, processi e sentenze, nel suo passato e anche nel suo presente, che non giocano a favore di Rogati. Ne minano la sua credibilità e non possono essere ignorate. Di certo non è la prima volta che il suo nome compare nelle carte dei tribunali romani. Repubblica è in possesso degli atti di indagine relativa a un’altra vicenda in cui è protagonista la donna. L’artista avrebbe minacciato il 15 febbraio 2022 la titolare di un centro estetico a Roma Nord, Esthetique Med Lab, colpevole di non averle fatto lo sconto: "Vi state mettendo contro i poteri forti, io faccio parte di una redazione che fa inchieste sui pagamenti in nero", ha detto Rogati secondo quanto riferito dal personale del centro ai carabinieri. Risale a una decina di anni fa un’accusa di violenza sessuale di Rogati nei confronti di un suo ex e un amico che si è rivelata essere una menzogna, tanto che l’attrice ha incassato nel 2016 una condanna per calunnia, poi prescritta in appello, a quattro anni.